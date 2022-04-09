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Gübre fiyatları artınca ona yöneldiler! Yerin metrelerce altından çıkartılıyor

09.04.2022 17:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Girdi maliyetlerini azaltmak isteyen çiftçiler için kimyasal gübreye rakip olabilecek bir ürün geldi. Linyit sahasında yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra organik gübre olarak kullanılıyor.

Gübre fiyatları artınca ona yöneldiler! Yerin metrelerce altından çıkartılıyor

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, son 1 yılda gübre fiyat ortalaması yüzde 152 oranında artış yaşandı. Gübre fiyatlarındaki bu artış çiftçileri alternatif arayışlarına yönlendirdi. Kahramanmaraş’ın Afşin ilçesindeki linyit sahasında yerin yüzlerce metre altından çıkarılan leonardit, çeşitli işlemlerden geçirildikten sonra organik gübre olarak dünya çiftçisinin kullanımına sunuluyor.

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Leonarditin, Türk tarımında suni gübre kullanımını büyük ölçüde azaltacak potansiyeli olduğunun bilimsel olarak ispatlandığını dile getiren Firmanın kurucu müdürü Ömer Polat, tarlaya göre ürün hazırlayabildiklerini vurguladı. Kimyasal gübreye rakip olabilecek değerlerde ürün elde ettiklerini anlayan Polat, şöyle devam etti:

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“Leonardit, toprak için başlı başına bir besin kaynağı. Toprağı havalandırır, su tutma kapasitesi yüksektir. Toprakta çözünemeyen maddeleri çözebilme özeliğine sahip. Yüzde 25-30 arasında verim artışı sağlıyor. Özellikle sera yetiştiriciliğinde yüzde 70’in üzerinde verim artışı sağlar. Leonarditin organik olduğu yıllar öncesinden biliniyor. Hayvan gübresinden daha iyi olduğu kanıtlanmış durumda. İlk başta toz olarak satmaya başladık. Daha sonraki dönemlerde araştırma yaparak granürle birlikte yeni bir ürün ortaya çıkarmak için girişimde bulunduk. Çinko, sülfat, kükürt, organik azot gibi maddeleri de katarak leonarditi zenginleştirecek bir ürün ortaya çıkarmaya çalıştık. Bu alanda ülkemizdeki tüm arazilerin toprak analizine göre ürün hazırlayabiliyoruz. Tek başına da satılabilen ve kullanılabilen bir ürün. Biz, leonarditi zenginleştirerek kimyasal gübrelere yakın değerlerde organomineral gübre üretiyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığı’ndan izinli olarak bu ürünleri üretiyoruz. Çiftçi, tahlil sonrasında toprakta hangi mineral az ise ona göre biz karışımı hazırlıyoruz. Tamamen toprağa, ihtiyacı olan elementleri veriyoruz. Bir bakıma tarlaya göre gübre üretiyoruz.”

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ORGANİK OLDUĞU İÇİN RAĞBET FAZLA

Leonardit veya organomineral gübre kullanımının, suni gübre kullanımını yarı yarıya azalttığının altını çizen Polat, fiyat yönünden de büyük avantaj sunduğunu söyledi.
Suni gübre fiyatlarındaki artışın çiftçiyi zorlar hale geldiğini ifade eden Polat, “Günlük, ortalama toz olarak 150 ton üretim yapabiliyoruz. Dünyanın birçok ülkesinde aranılan ve tercih edilen bir ürünümüz var. Ülkemizde de ürünümüzün ulaşmadığı yer yok diyebiliriz. Çiftçilerimizde de bu konuda farkındalık düzeyi artıyor. Suni gübrelerdeki artışla birlikte özellikle verim noktasında büyük fayda sağlaması ve organik olması nedeniyle ürünlerimize büyük rağbet var” ifadelerini kullandı.

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