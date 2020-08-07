Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı 7 Ağustos 2020 gümüş fiyatları! Gümüşün gramı ne kadar oldu?

Ünlü analist Jim Wyckoff dün altın fiyatlarındaki son yükselişle ilgili olarak çarpıcı yorumlarda bulundu. Wyckoff’a göre altın fiyatları gelebilecek bir düzeltme ihtimali ile birlikte boğalar gaza basmaya devam edeceği için 2.200 doları görebilir dedi.

Düna altındaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Gümüş geçtiğimiz ay yatırımcısına %33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı. Bayram tatilinin bitmesiyle birlikte güncel gümüş fiyatları araştırılmaya başlandı. Gümüş fiyatları düşer mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla gümüş fiyatlarının düşmesini bekliyor. Türkiye'de bayramdan dolayı yurt içi piyasalar tatil iken uluslararası piyasalar da hareketlilik devam ediyordu.

Yeni haftaya yükselişle başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 7 Ağustos'ta yükselişle başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl? 7 Ağustos 2020 cuma anlık güncel gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…