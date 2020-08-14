Gümüş fiyatları ne kadar? Kapalıçarşı canlı gümüş fiyatları! (14 Ağustos 2020 cuma) Gümüşün gramı ne kadar oldu?

Merkez Bankası'nın likidite hamlesinin ardından altındaki ani hareketlilik gümüş fiyatlarını da etkiledi. Altın ve dolardaki riskli hareketliliklerden sonra yatırımcıların yeni gözdesi gümüş oldu. Gümüş geçtiğimiz ay yatırımcısına %33,1 kar sağlayınca, birden araştırmaları ve satış oranı arttı. Gümüş fiyatları düşer mi araştırmasını yapan vatandaşlar heyecanla gümüş fiyatlarının düşmesini bekliyor.

Yeni haftaya düşüşle başlayan gümüşün bugünkü fiyatı merak ediliyor. Gümüş fiyatları 14 Ağustos'ta düşüşle başladı. Gümüş fiyatlarında son durum nasıl? 14 Ağustos 2020 cuma anlık güncel gümüş kuru fiyatları merak edilmeye başlandı. Gram gümüş ne kadar, gümüş fiyatları düşer mi? İşte detaylar…

Gümüş fiyatları ne kadar oldu? (14 Ağustos 2020 güncel gümüş fiyatları)

Aştındaki sert düşüşle birlikte gümüş fiyatları da sert bir düşüşe geçti. Yeni yatırım aracı olarak vatandaşların kullanmaya başladığı gümüş fiyatları 14 Ağustos'ta da merak ediliyor. Bugün gümüş fiyatları ne kadar oldu, Kapalıçarşı'da gümüş fiyatları son durum nedir araştırmasını yapan vatandaşlar, Emtia piyasasında neler olacağını merak ediyor. Emtia piyasasında geçen hafta gümüşün gramının kapanış fiyatı 6,0309 lira olmuştu. Gümüş bugün güne yüzde -1,15 düşüşle başladı.