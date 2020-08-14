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Gümüş fiyatları neden artıyor? Gümüş fiyatıyla ilgili beklentiler açıklandı...

EKONOMİ HABERLERİ  | 14.08.2020 11:16 | Son Güncelleme

Pandemi dolayısıyla piyasalarda altına talep artarken altının üvey kardeşi olarak nitelenen gümüş de son yedi yılın en yüksek değerine ulaştı. Artan altın fiyatları, gümüş fiyatlarını etkileyen önemli bir faktör. Altın/gümüş oranı ise pek çok yatırımcının odağında. Tahminlere göre, oranın küçülme eğilimine girmesiyle; gümüş fiyatları artarken altın fiyatları düşebilir!

Gümüş fiyatları neden artıyor? Gümüş fiyatıyla ilgili beklentiler açıklandı...

Gümüş; elektrikli arabalardan tutun, yenilenebilir enerjiye kadar endüstrinin pek çok alanında kullanılan önemli bir metal. Kullanım yelpazesinin niteliği dolayısıyla geleceğin metali olarak görülen gümüşün fiyatında, pandeminin etkisiyle endüstri üretimi azalınca, ciddi bir düşüş yaşanmıştı. Dünya genelinde endüstrinin toparlanma belirtileri göstermesi, gümüş fiyatlarının artışında etkili bir faktör. Bir diğer faktör de altın fiyatlarında yaşanan astronomik yükseliş.

GÜMÜŞÜN GELECEĞİ: FİYATINI HANGİ FAKTÖRLER BELİRLİYOR?

Gümüş fiyatlarını belirleyen talep artışına göz atalım.

ENDÜSTRİYEL TALEP ARTIŞI

Gümüş fiyatları Mart'tan bu yana astronomik bir artış gösterdi. Endüstri pandemi sonrasında çabuk toparlanabilirse, gümüş fiyatlarında Ekim ayına kadar artış bekleniyor. Gümüş, bilgisayarlardan güneş panellerine, ileri teknolojinin ham maddesi olarak %60 oranında bir kullanım yelpazesine sahip. Altının oranı ise yalnızca %10. Bu nedenle gümüş, stratejik bir maden.

Ayrıca, piyasalar 2001 ve 2002 yıllarında olduğu gibi, tahminleri doğruladı ve değerli maden fiyatları yeniden yükselişe geçti.

DEĞERLİ MADENLERE OLAN TALEP ARTIŞI

Gümüş, doların zayıflığı ve düşük tahvillerin etkisiyle, Ağustos ayında son yedi yılın en yüksek rakamına ulaştı. ABD'de Merkez Bankası ve hükumetin, pandeminin etkileri dolayısıyla yaptığı teşvik desteği, 2008 krizinde yapılandan 5 kat daha fazla! O dönemde sağlanan likidite, gümüş ve altın piyasalarının jet artışına yakıt olmuştu. Şimdi de aynı etkiyi sağlaması muhtemel.

Yatırımcılar FED'in faiz düzenlemelerini de yakından takip ediyor. Faiz indirimleri genellikle gümüş ve altın fiyatlarında pozitif artış yaratıyor. Çünkü faiz oranları düştüğünde değerli metallerden sağlanacak kazanç, yatırımcılar için daha kârlı hale geliyor.

Doların değerli madenler karşısında zayıflaması da yatırımcıların altın ve gümüş gibi değerli madenlere ulaşımı kolaylaştıran bir etmen.

ALTIN ORAN!

Gümüş fiyatlarındaki yükseliş, ikinci olarak, altın fiyatlarına bağlı. Yatırımcılar altın/gümüş oranına dikkat kesilmiş durumda. Bu oran, basitçe, ne kadar gümüşle ne kadar altın alınabileceğini gösteriyor. Altın fiyatının, gümüş fiyatına oranı ortalama 60/1 olarak kabul ediliyor. Son dönemde altının hızla değer kazanmasıyla, bu oran 92/1 seviyelerine kadar çıkmıştı ama yeniden düşmeye başladı.

Gümüşün fiyatının artmasını bekleyenler için de bu iyi bir haber. Oran, ortalama seviyenin altındaysa; yatırımcılar altın satarak, gümüş satın alabilirler. Çünkü, ortalamanın üstü bir oranda; altın olması gerekenden daha pahalı, gümüş ise daha ucuz olarak nitelendirilir.

Altın/Gümüş oranı tarihte en düşük seviye olarak 17/1'i görmüştü. Yatırımcılar şimdi, altınları gümüşe çevirmenin ve oran düştükçe daha ucuza ve daha çok altın almanın hesaplarını yapıyorlar.

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