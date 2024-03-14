Günde 210 bin kişiyi taşıyacak: Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayı 17 Mart'ta açılıyor

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, 17 Mart'ta hizmete alınacak Kocaeli Şehir Hastanesi Tramvayı'yla ilgili, "Bu proje ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Beş istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak." ifadelerini kullandı.

Uraloğlu, yaptığı yazılı açıklamada, Bakanlık olarak ülke genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine devam ettiklerini bildirdi.

Özellikle büyükşehirlerde ulaşımın en kolay ve hızlı sağlandığı yollardan birinin metro ve tramvay gibi raylı sistemler olduğunu belirten Uraloğlu, bu kapsamda raylı sistem ağının gelişmesine büyük önem verdiklerini kaydetti.

Büyükşehirlerde yaşayanların trafik nedeniyle yaşamlarının "kabusa" dönüşmemesi için çok önemli kent içi raylı sistem projelerini uygulamaya koyduklarına dikkati çeken Uraloğlu, "Şehir, belediye ayrımı yapmadan vatandaşlarımız için hizmette dur durak demiyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

KOCAELİ ŞEHİR HASTANESİ'NE ULAŞIM 15 DAKİKAYA DÜŞECEK

Bu kapsamda Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşımı kolaylaştıracak tramvay hattını projelendirdiklerini belirten Uraloğlu, Kasım 2022'de sözleşmeyi imzalayarak hattın yapımını başlattıklarını bildirdi.

Uraloğlu; Kanal Yolu, Turan Güneş, Başaran, FTR ve Şehir Hastanesi olmak üzere beş istasyondan oluşan 3,1 kilometrelik hattın yapımını bir buçuk yıldan kısa sürede tamamladıklarına işaret etti.

Bakan Uraloğlu, şunları kaydetti:

"17 Mart itibarıyla hizmete alacağımız Şehir Hastanesi Tramvay Hattı'mız ile İzmitli vatandaşlarımızı trafik çilesinden kurtaracağız. Bu proje ile şehrin dışında bulunan Kocaeli Şehir Hastanesi'ne ulaşım 15 dakikaya düşecek. Beş istasyonu olacak hattımız, günde 210 bin vatandaşımızı taşıyacak. Hattımız, Otogar İstasyonu'ndan Plajyolu Tramvay Hattı'na da entegre olacak."

"BÜYÜK BİR PROJEYİ KISA SÜREDE HİZMETE VERDİK"

Proje kapsamında 12,4 kilometre ray imalatı yapıldığını, beş istasyonun da betonarme, mimari imalatlarını tamamladıklarını belirten Uraloğlu, toplamda 40 bin 819 metreküp beton, 5 bin 975 ton demir imalatı gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Uraloğlu; 8 bin 500 metreküp taş duvar, 3 bin 980 metrekare taş pere ve 2 bin 400 metre fore kazık imalatını da tamamladıklarını kaydederek, şu bilgileri paylaştı:

"Projemizin elektromekanik imalatları ve sinyal imalatlarını da yaptık. Göründüğünden çok daha büyük bir projeyi kısa sürede hizmete verdik. Çünkü 2003 yılından itibaren Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde demir yolları sektöründe dev yatırımlarla büyük mesafeler kat ettiğimiz gibi kent içi raylı ulaşım sistemlerinde, başta büyük şehirlerimiz olmak üzere, ülkemiz genelinde büyük ilerlemeler kat ettik. Hiçbir projeyi küçük görmedik, hiçbir projede gecikmeye izin vermedik. Bakanlık olarak Türkiye genelinde 416 kilometre kent içi raylı sistem projesine daha devam ediyoruz. İstanbul, Kocaeli ve Bursa'da da toplam 60,7 kilometre raylı sistem hattının yapım çalışmalarını sürdürüyoruz."

(İHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır





