Gündem yaratacak iddia! Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'dan sonra dördüncü olacak... "Yeni operatör için geri sayım başladı"

Türkiye'de iletişim sektörü için gündem yaratacak bir iddia ortaya atıldı. 92,2 milyon mobil telefon abonesi bulunan Türkiye'de pazar payının tamamına sahip olan Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından dördüncü mobil operatör için düğmeye basıldı.

"YASA HAZIRLIĞI NETLEŞİYOR"

Konuyla ilgili olarak sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Gazeteci Olcay Aydilek, "Türkiye’de; Turkcell, Vodafone ve Türk Telekom'un ardından yeni bir operatör için geri sayım başladı. TÜRKSAT'ın yeniden yapılanmasına yönelik yasa hazırlığı netleşiyor" dedi.

"İLETİŞİM SEKTÖRÜNDE GÜÇLÜ AKTÖR OLARAK YER ALACAK"

Aydilek paylaşımının devamında, "TÜRKSAT, kablo-yayın hizmetleri ayrılacak. Bu şirket, iletişim sektöründe güçlü aktör olarak yer alacak" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin dördüncü operatörünü oluşturmaya hazırlanan TÜRKSAT, yönetimi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından yapılan Türkiye Varlık Fonu'na ait şirketler arasında bulunuyor. Yeni dönemde söz konusu şirketin hakim hisseleri, Turkcell ve Türk Telekom ile benzer şekilde Türkiye Varlık Fonu'nun elinde olacak.