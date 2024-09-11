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Güney Kore'nin Ankara-İstanbul arasındaki YHT projelerine ilgisi büyük

Ezgi Sivritepe Ezgi Sivritepe Mynet İçerik Editörü
11.09.2024 16:04
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Türkiye Yüksek Hızlı Tren ağını genişletmeye devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara ile İstanbul arasındaki inşası planlanan YHT çalışması hakkında Güney Kore mevkidaşı ile konuştuğunu aktardı.

Güney Kore'nin Ankara-İstanbul arasındaki YHT projelerine ilgisi büyük

Türkiye, Yüksek Hızlı Tren projeleri ile ülkenin dört bir yanında rayın üstünde yolculuk yapmak için çalışmalara devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, bakanlığın yaptığı açıklamaya göre, Küresel Altyapı İş Birliği Konferansı vesilesiyle gerçekleştirdiği Güney Kore gezisinde mevkidaşıyla kara, deniz ve demiryolu taşımacılık projelerini, Sinop'a yapılması öngörülen ikinci nükleer santral ve Ukrayna'nın yeniden inşası için işbirliği konularını ele aldı.

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YHT ARTIK SÜPER HIZLI TREN OLACAK

Koreli mevkidaşıyla Ankara ile İstanbul arasında yapımı planlanan yüksek hızlı tren projesini ele aldıklarını ifade eden Uraloğlu, "Koreli mevkidaşımla süper hızlı treni konuştuk. Projemize büyük ilgi gösterdiler" dedi.

Ankara ile İstanbul arasında şu anda azami hızın 250 km olduğu yüksek hızlı trene ek olarak 350 km hıza kadar çıkılabilecek yeni bir hat yapılması konusunda çalışmalar yürütülüyor.
Uraloğlu, Ukrayna'nın yeniden inşası hakkında ise, "Orada halen devam eden bir savaş var. Onun hemen bitmesini gerçekten istiyoruz. Savaş sırasında bile bizim firmalarımız orada halen iş yapıyorlar. Ukrayna hükümetinin talebi üzerine firmalarımız yoğun bir şekilde çalışmaya başladı. Bu noktada da Kore ile iş birliği yapabiliriz diye düşünüyorum" dedi.

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SEFER SAYILARI ARTIRILACAK

Uraloğlu, Güney Kore ile Türkiye arasındaki uçuşun 10-11 saat sürdüğüne dikkati çekerek, şu değerlendirmede bulundu:

"Şu an iki ülke arasında karşılıklı haftalık 11 frekans uçuş var. Türk Hava Yolları bunu gerçekleştiriyor, Kore Havayolları ise 8 frekans gerçekleştiriyor. Seul'e 11 frekans olan uçak seferinin 21'e çıkarılması, yine Busan'a da 7 frekans yeni sefer verilmesi konusunda karşılıklı görüşüyoruz. Önemli bir ticaret hacmimiz var Kore'yle. Bu da bizim için önemli. Türkiye'de birçok işbirliği yaptık. Elbette bunları geliştirmemiz gerekir."

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Anahtar Kelimeler:
Güney Kore YHT
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