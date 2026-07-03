Güneydoğu Anadolu'nun ihracatı 1,1 milyar dolara ulaştı

Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), bölgenin haziran ayı ihracatına ilişkin verileri açıkladı. Buna göre, bölgenin haziran ayı ihracatı geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 26,5 artış göstererek 1,1 milyar dolara ulaştı.

İHRACATÇILARIN KÜRESEL ETKİNLİĞİ ARTIRILACAK

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen GAİB Koordinatör Başkanı Mete Akcan, ihracatçıların uluslararası pazarlardaki etkinliğini artırmaya yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü belirtti.

Eğitim, tanıtım, fuar, ticaret heyeti ve iş geliştirme faaliyetlerine devam ettiklerini vurgulayan Akcan, "Firmalarımızın uluslararası pazarlarda daha güçlü bir şekilde yer almasını sağlayacak projeleri hayata geçirirken, yeni iş birlikleri oluşturacak organizasyonlara da önümüzdeki dönemde devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

BÖLGE FİRMALARI LİSTELERDE ÖNE ÇIKTI

Akcan, bölgeden 67 firmanın Türkiye İhracatçılar Meclisinin "İlk 1000 İhracatçı Araştırması"nda yer almasının, üretim ve ihracat altyapısının gücünü ortaya koyduğunu ifade etti.

İstanbul Sanayi Odasının "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" listesinde de bölgeden 37 firmanın bulunduğunu aktaran Akcan, bunun bölge sanayisinin üretim kapasitesi ile rekabet gücünün önemli göstergelerinden biri olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA | Bu içerik Aleyna Türkmen tarafından yayına alınmıştır