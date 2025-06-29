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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 33 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 34 bin 866 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 47 bin 510 megavatsaatle 21.00'de, en düşük tüketim ise 34 bin 695 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 33 bin 984 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 34 bin 866 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 22 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 18,1 ile rüzgar enerjisi santralleri ve yüzde 17,7 ile doğal gaz santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 621 megavatsaat elektrik ihracatı,14 bin 528 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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