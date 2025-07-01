Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 48 bin 328 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 31 bin 732 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 13 bin 313 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 11 bin 918 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,1 ile ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 19,2 ile doğal gaz santralleri ve yüzde 14,9 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 13 bin 941 megavatsaat elektrik ihracatı, 12 bin 565 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır