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Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 68 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 56 bin 205 megavatsaat oldu.

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 49 bin 831 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 34 bin 508 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 68 bin 100 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 1 milyon 56 bin 205 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 23,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 22 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 13,1 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 14 bin 406 megavatsaat elektrik ihracatı, 2 bin 515 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
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