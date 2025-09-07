FİNANS

Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye'de dün günlük bazda 1 milyon 1347 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 396 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 45 bin 78 megavatsaatle 15.00'te, en düşük tüketim ise 35 bin 325 megavatsaatle 07.00'de gerçekleşti.

Günlük bazda dün 1 milyon 1347 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 998 bin 396 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 26,2 ile doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 20,9 ile ithal kömür ve yüzde 12,5 ile rüzgar santralleri izledi.

Türkiye, dün 7 bin 110 megavatsaat elektrik ihracatı, 4 bin 169 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
elektrik üretim
