Günlük elektrik üretim ve tüketim verileri

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 40 bin 887 megavatsaatle 19.00'da, en düşük tüketim ise 30 bin 672 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 868 bin 570 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 865 bin 308 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 29,3 payla doğal gaz santralleri yer aldı. Bunu, yüzde 25,5 ile ithal kömür santralleri ve yüzde 12,7 ile güneş enerjisi santralleri izledi.

Türkiye, dün 8 bin 431 megavatsaat elektrik ihracatı, 5 bin 411 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır