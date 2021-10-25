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Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükseldi

25.10.2021 10:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2021 yılı Ekim ayı Sektörel Güven Endeksleri verisini açıkladı. Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi Ekim ayında Eylül ayına göre; hizmet sektöründe yüzde 2,1, perakende ticaret sektöründe yüzde 4,8 ve inşaat sektöründe yüzde 1 arttı.

Güven endeksi hizmet ve perakende ticaret sektörlerinde yükseldi

Güven endeksi hizmet, perakende ticaret ve inşaat sektörlerinde yükseldi.

TÜİK GÜVEN ENDEKSİ VERİLERİ

Hizmet sektörü güven endeksi 120,3 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi Eylül ayında 117,8 iken, Ekim ayında yüzde 2,1 oranında artarak 120,3 değerini aldı. Hizmet sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş durumu alt endeksi yüzde 3,8 artarak 124,7 oldu. Son üç aylık dönemde hizmetlere olan talep alt endeksi yüzde 3,2 artarak 119,1 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi alt endeksi ise yüzde 0,8 azalarak 117,0 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi 121,1 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi Ekim ayında yüzde 4,8 oranında artarak 121,1 değerini aldı. Perakende ticaret sektöründe bir önceki aya göre, son üç aylık dönemde iş hacmi satışlar alt endeksi yüzde 6,1 artarak 133,5 oldu. Mevcut mal stok seviyesi alt endeksi yüzde 5,4 artarak 95,6 değerini aldı. Gelecek üç aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,2 artarak 134,3 oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi 92,7 oldu

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi bir önceki ayda 91,8 iken, Ekim ayında yüzde 1,0 oranında artarak 92,7 değerini aldı. İnşaat sektöründe bir önceki aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi alt endeksi yüzde 1,9 azalarak 81,5 oldu. Gelecek üç aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksi ise yüzde 3,5 artarak 103,9 değerini aldı.

İnşaat sektöründe Ekim ayında girişimlerin yüzde 57,0’ı faaliyetleri kısıtlayan herhangi bir faktörün olmadığını, yüzde 43,0’ı ise faaliyetlerini kısıtlayan en az bir temel faktör bulunduğunu belirtti. İnşaat sektöründe faaliyetleri kısıtlayan temel faktörlerden; "finansman sorunları" Eylül ayında yüzde 25,7 iken Ekim ayında yüzde 30 ‘talep yetersizliği’ Eylül ayında yüzde 22,2 iken Ekim ayında yüzde 20,6 ve "diğer faktörler" Eylül ayında yüzde 18,3 iken Ekim ayında yüzde 17,4 oldu. (İHA)

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