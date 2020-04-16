Hafta sonu pazarları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma ve pazartesi kurulacak

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ilk olarak geçen hafta uygulanan sokağa çıkma yasağına pazarcı esnafının hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Bu nedenle birçok pazarcı esnafının ürünlerinin çürüyüp çöpe gittiğini ifade eden Karaca, bazı pazarlarda da vatandaşların cuma akşamından geldiğini ve meyve sebze almak istediğini anlattı.

Karaca, bu hafta 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların günlerinde değişiklik yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Cumartesi günü kurulacak pazarlarımızı cumaya, pazar günü olanları da pazartesiye aldık. Sokağa çıkma yasakları bu şekilde devam ettiği sürece pazarların günleri bu düzende olacak. Bu sayede hem halkımızın ihtiyacını karşılayacağız hem de pazarcı esnafımız mağdur olmayacak. Ayrıca meyve sebze almak isteyen vatandaşımız için marketlerin dışında bir alternatif sunmuş olacağız."

Geçen hafta yasak öncesi yaşanan yoğunluğun insanların sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Karaca, bu hafta sonu benzer bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini söyledi.