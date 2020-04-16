FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hafta sonu pazarları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma ve pazartesi kurulacak

Hafta sonu pazarları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma ve pazartesi kurulacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 16.04.2020 17:35 | Son Güncelleme

Türkiye Sebzeciler, Meyveciler ve Seyyar Pazarcılar Federasyonu (TÜSPAF) Başkanı Ali Karaca, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların günlerinde değişiklik yapıldığını belirterek, "Cumartesi günü kurulacak pazarlarımızı cumaya, pazar günü olanları da pazartesiye aldık." dedi.

Hafta sonu pazarları, Kovid-19 tedbirleri kapsamında cuma ve pazartesi kurulacak

Karaca, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Kovid-19 salgını nedeniyle ilk olarak geçen hafta uygulanan sokağa çıkma yasağına pazarcı esnafının hazırlıksız yakalandığını söyledi.

Bu nedenle birçok pazarcı esnafının ürünlerinin çürüyüp çöpe gittiğini ifade eden Karaca, bazı pazarlarda da vatandaşların cuma akşamından geldiğini ve meyve sebze almak istediğini anlattı.

Karaca, bu hafta 30 büyük şehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı nedeniyle hafta sonu kurulacak pazarların günlerinde değişiklik yapıldığını belirterek şöyle konuştu:

"Cumartesi günü kurulacak pazarlarımızı cumaya, pazar günü olanları da pazartesiye aldık. Sokağa çıkma yasakları bu şekilde devam ettiği sürece pazarların günleri bu düzende olacak. Bu sayede hem halkımızın ihtiyacını karşılayacağız hem de pazarcı esnafımız mağdur olmayacak. Ayrıca meyve sebze almak isteyen vatandaşımız için marketlerin dışında bir alternatif sunmuş olacağız."

Geçen hafta yasak öncesi yaşanan yoğunluğun insanların sağlığını tehlikeye attığını vurgulayan Karaca, bu hafta sonu benzer bir sıkıntı yaşanmasını beklemediklerini söyledi.

'VATANDAŞLARIMIZ HİJYEN KONUSUNDA RAHAT OLSUN'

Karaca, pazarcı esnafının hijyen konusunda çok dikkatli davrandığını dile getirerek şunları kaydetti:

"Bütün pazarcı esnafımız maske ve eldiven kullanıyor. Bu konuda hiçbir esnafa ayrıcalık yoktur. Zaten denetimler yapılıyor. Vatandaşlarımız bu kurala uymayan esnafımızı şikayet etsinler. Ayrıca pazarlar için belirlenen iki esnaf arasındaki mesafe gibi kurallara da herkes uyuyor. Pazarlarda seçme işlemi yapılmıyor. Vatandaşlarımız hijyen konusunda rahat olsun."

Tedbirler kapsamında Türkiye genelinde sebze ve meyve satışı yapılan pazarlarda başka esnafın bulunmaması kararının alındığını anımsatan Karaca, bu yüzden pazara giremeyen yaklaşık 40 bin esnaf olduğunu ve bunların mağduriyet yaşadığını söyledi. Karaca bu mağduriyetin giderilmesi gerektiğini bildirdi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...Korkunç rakam! Ölenlerin sayısı...
Ticaret Bakanlığından 'internet alışverişi' uyarısı Ticaret Bakanlığından 'internet alışverişi' uyarısı
İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı! İŞKUR onlarca yeni iş ilanı yayılandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
TUSPAF, koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

11 belediye başkanından ortak 'sokağa çıkma yasağı' çağrısı!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Alaattin Çakıcı'nın tahliye sonrası ilk görüntüsü!

Bankalar koronavirüs desteklerini açıklıyor! Ödemeler ertelenecek...

Bankalar koronavirüs desteklerini açıklıyor! Ödemeler ertelenecek...

Milyonların beklediği hizmet!

Milyonların beklediği hizmet!

Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...

Karantina döneminde devletten 25 bin TL'ye varan destekler! İşte tüm destek paketleri...

Büyük indirim geliyor!

Büyük indirim geliyor!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Vatandaşlara erzak desteği!

Vatandaşlara erzak desteği!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

5000 TL maaşlı İŞKUR iş ilanları yayınlandı!

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

SGK girişi 1999 öncesi olanlar yaş beklemekten kurtuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Çalık Holding, Gap İnşaat ile ürettiği 'hava temizleme cihazı'yla korona mücadelesine katlı sağlamayı amaçlıyor

Çalık Holding, Gap İnşaat ile ürettiği 'hava temizleme cihazı'yla korona mücadelesine katlı sağlamayı amaçlıyor

Devletten girişimcilere dev destek! 370 bin TL'ye varan teşvikler...

Devletten girişimcilere dev destek! 370 bin TL'ye varan teşvikler...

Alman şirketler Türkiye’deki yatırımları azaltmayı planlıyor

Alman şirketler Türkiye’deki yatırımları azaltmayı planlıyor

Çalışan anneye devletten büyük destek! Toplamda 8 bin TL'nin üzerinde...

Çalışan anneye devletten büyük destek! Toplamda 8 bin TL'nin üzerinde...

Ticaret Bakanlığından 'internet alışverişi' uyarısı

Ticaret Bakanlığından 'internet alışverişi' uyarısı

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları yine 5 milyonu aştı

ABD'de 5,2 milyon işsiz daha

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.