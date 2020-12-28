FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hak-İş: Asgari ücret beklentileri karşılamadı

Hak-İş: Asgari ücret beklentileri karşılamadı

EKONOMİ HABERLERİ  | 28.12.2020 14:17 | Son Güncelleme

Hak-İş Başkanı Mahmut Arslan, 'Asgari ücretteki artış, önemli olmakla birlikte pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri karşılamamıştır.' ifadesini kullandı.

Hak-İş: Asgari ücret beklentileri karşılamadı

Arslan, yaptığı yazılı açıklamada, 2021 yılı için net 2 bin 825 lira olarak belirlenen asgari ücretteki artışın, enflasyonun üzerine denk gelen, önemli ancak yetersiz bir artış olduğunu bildirdi.

Mahmut Arslan, "Gelir dağılımındaki adaletsizliği gidermek için kullanılması gereken temel bir sosyal politika aracı olan asgari ücretteki artış önemli olmakla birlikte, pandemi nedeniyle yaşadığımız olağanüstü koşullar dikkate alındığında beklentileri ve asgari yaşam standardını karşılamaktan uzak kalmıştır." değerlendirmesinde bulundu.

Asgari ücretin yaşam standardının ve gelir dağılımının önemli bir unsuru olduğuna dikkati çeken Arslan, ücretlerin minimum düzeyini belirlediğini ancak Türkiye'de uygulanan asgari ücretin bir standart oluşturmaktan uzak bulunduğunu savundu.

Hükümetin çalışma hayatına yönelik aldığı bütün önlem ve tedbirlere rağmen pandemi koşulları nedeniyle bazı sektörlerde çalışanların mağdur olduğunun, iş ve gelir kaybı yaşadığının bilindiğini ifade eden Arslan, açlık ve yoksulluk araştırmalarında ortaya çıkan rakamlar dikkate alındığında yapılan artışın asgari ücretli bir ailenin yaşam şartlarının ne kadar zor olduğunu ortaya koyduğunu bildirdi.

'YIL SONUNDA GERÇEKLEŞEN ENFLASYON ORANLARI DİKKATE ALINMALI'

"Asgari ücret belirlenirken bu mağduriyetleri giderecek, çalışan ve ailesinin günün ekonomik ve sosyal koşullarına göre insanca yaşamasını mümkün kılacak, insanlık onuruyla bağdaşacak bir ücret olması en büyük beklentimizdi." ifadesini kullanan Arslan, şunları kaydetti:

"Hak-İş olarak, çalışanların yaklaşık yüzde 45'ini doğrudan ilgilendiren ve Türkiye'nin en büyük toplu iş sözleşmesi anlamına geldiğini düşündüğümüz asgari ücret konusunu iş birliği yapılması gereken konuların başında görüyor ve bunun gereğini yerine getirmek için de çalışıyoruz. İşçi kesimini temsilen Komisyonda yer alan Türk-İş'in Hak-İş ve DİSK’in görüşlerini de alarak işçi kesiminin tek ses olarak hareket etmesini çok önemsedik ve katkı verdik. 2021 yılı için geçerli olacak asgari ücret konusunda üç işçi konfederasyonu ortak açıklamada bulunarak, asgari ücretin ilkesel kriterlerini ve insan onuruna yaraşır bir seviyede belirlenmesi için talebimizi ilettik ancak gelinen noktada taleplerimizin tam olarak karşılanmadığını görüyoruz.

Hak-İş olarak, asgari ücrete ilişkin başından beri dile getirdiğimiz taleplerimizi bir kez daha ifade etmek istiyoruz, asgari ücret asgari geçim indirimi (AGİ) hariç ve net olarak açıklanmalıdır, asgari ücret belirlenirken yıl sonunda gerçekleşen enflasyon oranları dikkate alınmalı ve bu oranın üzerine iyileştirme ve refah payı ilave edilmelidir."

'ÜCRETLERİN ASGARİ ÜCRETE TEKABÜL EDEN KISMI VERGİDEN MUAF OLMALI'

Konfederasyonun, gelir dağılımının adil bir şekilde gerçekleşmesine yönelik olarak bireylerin gelirlerine, harcamalarına ve servetlerine göre vergiye tabi tutulması konusundaki her türlü çalışmayı desteklediğini vurgulayan Arslan, bu çerçevede asgari ücretin üzerindeki vergi yükünün kaldırılmasını, ücretlerin asgari ücrete tekabül eden kısmının vergiden muaf olmasını talep ettiklerini belirtti.

Arslan, "Açıklanan rakam, konfederasyonlar tarafından geçen yıl başlatılan ve bu yıl devam ettirilen sürecin toplumun refahını sağlamak ve çalışanların gelir düzeyini artırmak için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha ortaya koymuştur. İşçilerin beklentilerinin tam olarak karşılandığı bir asgari ücret hayırlı olacaktır." ifadelerini kullandı.

KAYNAK:AA

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Seren Serengil'den üzücü haber Seren Serengil'den üzücü haber
Normalleşme Desteği 2021'de artacak mı?Normalleşme Desteği 2021'de artacak mı?
Kira yardımı nasıl alınır?Kira yardımı nasıl alınır?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
Meteoroloji uyardı! Kuvvetli geliyor
Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama
Cansu Canan için 'maşallah' diyen İlber Ortaylı'dan açıklama
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Son Dakika: 2021 asgari ücret belli oldu!
Asgari ücret zammı bugün açıklandı!
Asgari ücret zammı bugün açıklandı!
Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama
Yerli otomobilin fiyatıyla ilgili açıklama
Tavsiye üzerine başladı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı
Tavsiye üzerine başladı! Yıllık kazancı dudak uçuklattı
Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!
Bakan açıkladı: Seyahat süresi 4 saatten 1 saate inecek
Bakan açıkladı: Seyahat süresi 4 saatten 1 saate inecek
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Asgari ücret zammı son durum gelişmeleri
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
1000 TL başvuruları devam ediyor!
1000 TL başvuruları devam ediyor!
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İş göremezlik ödeneği 2021 son durum... 2021 İş göremezlik ödeneği arttı mı, ne kadar? Rapor parası (iş göremezlik ödeneği) alma şartları neler?
2021 iş göremezlik ödeneği arttı mı?
Yeni asgari ücret birçok kalemi etkileyecek
Yeni asgari ücret belli oldu!
Yargıtay'dan önemli 'kredi kartı' kararı
Yargıtay'dan önemli 'kredi kartı' kararı
Normalleşme Desteği son durum 2021... Normalleşme Desteği 2021'de artacak mı? Normalleşme Desteği başvurusu nasıl yapılır?
Normalleşme Desteği 2021'de artacak mı?
DİSK'ten Kadıköy'de asgari ücret protestosu: Son derece yetersiz
DİSK'ten Kadıköy'de asgari ücret protestosu
İBB'de asgari ücret belli oldu! Ekrem İmamoğlu sosyal medyadan duyurdu
İBB'de asgari ücret belli oldu!

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.