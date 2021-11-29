FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...

Hak-İş'ten asgari ücret açıklaması: Batıdaki kriterler gibi görmemiz gerek...

29.11.2021 08:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hak-İş Genel Başkanı Arslan, "Biz Türkiye’de asgari ücreti belirlemiyoruz. Biz Türkiye’de 6,5 milyon insanın geçim ücretini belirliyoruz. O yüzden kriterlerimizi batıdaki ülkelerin kriterleri gibi görmemiz gerekir" dedi.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, Hak-İş Kadın Komitesi tarafından düzenlenen "Çalışma Hayatında ve Sendikal Hayatta Kadın" konulu eğitimin, Çanakkale'deki beşinci toplantısına katıldı.

Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Mahmut Arslan, asgari ücret konusundaki çalışmayı Türk-İş, Hak-İş ve DİSK olarak birlikte yürüteceklerini aktardı.

"BİZİM ÜLKEMİZDE ASHARİ ÜCRET BAŞKA BİR ŞEY"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısından önce ilkeleri kamuoyuyla paylaşacaklarını anlatan Arslan, "Hak-İş olarak bu ilkelerden birkaç tanesini paylaşmak istiyorum. Asgari ücretin bir çalışan için değil, dört kişilik bir aile için belirlenmesini istiyoruz. Asgari Ücret Tespit Komisyonu‘nun yapısının yeniden değerlendirilip, genişletilmesini istiyoruz. Asgari ücret tespit edilirken uluslararası alandaki, özellikle gelişmiş demokratik ülkelerdeki asgari ücretten farklı olduğunu herkesin bilmesini istiyorum. Asgari ücret Batı'da bir geçim ücreti değildir, Batı'da bir kriterdir. Bu ücret en az ücrettir. Fakat bizim ülkemizde asgari ücret başka bir şeydir." dedi.

"Biz Türkiye’de asgari ücreti belirlemiyoruz. Biz Türkiye’de 6,5 milyon insanın geçim ücretini belirliyoruz" diyen Arslan, şöyle devam etti;

"O yüzden kriterlerimizi batıdaki ülkelerin kriterleri gibi görmemiz gerekir. O zaman 6,5 milyonun ücretini belirlerken geniş bir platformda geniş bir katılımla bunu gerçekleştirmemiz gerekiyor. Üretimi yapan gerçekten kaliteli üretim yaparak dünyaya ihraç ettiğimiz ürünleri alın terleriyle ıslatanların haklarını da sonuna kadar kullanmak ve vermek durumundasınız. Onun için hem işverenlerimiz, hem hükümetimiz hem de işçi tarafı olarak ortak bir noktada buluşmalıyız. Hem işverenler, hem hükümetimiz, hem de çalışanlar olarak makul ve adaletli bir asgari ücreti birlikte çıkarmamız gerekiyor. Biz çalışanları temsilen bu hassas denge üzerinde kurulacak bir asgari ücretin inşallah milletimiz, ülkemiz için hayırlar getirmesini diliyorum."

Milyonlarca çalışanın gözü çarşamba gününde... İşte asgari ücret toplantısı ve taleplerinde son durumMilyonlarca çalışanın gözü çarşamba gününde... İşte asgari ücret toplantısı ve taleplerinde son durum

Döviz ve altında son haftalarda yaşanan dalgalanmaların bazı çevreleri sevindirdiğini ileri süren Arslan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

Özellikle son yaşadığımız döviz, altın krizinde maalesef geçmiş alışkanlıklarımız bazı siyasi anlayışlar tarafından yeniden gündeme taşındı. Nedendir bilinmez, Türkiye 18 defa IMF ile stand-by anlaşması yapmış, bu konuda dünyada en tecrübeli ülkelerden bir tanesiyiz. Maalesef muhalefetten bir kısım siyasi aktörler Türkiye’nin yeniden IMF ile bir anlaşma yapmasını seslendirmeye başladılar. Belki çoğunuz şunu bilmez, biz IMF reçetelerinin uygulandığı her dönem Türkiye için büyük krizlere neden olmuştur. İşsizlik aynı zamanda adaletsiz bir gelir dağılımı, aynı zamanda yüksek fiyat hareketleri ve siyasi krizleri de beraberinde getiren IMF anlaşmalarına yeniden dönmek, Türkiye’ye en büyük kötülüklerden bir tanesidir. Ben bu konudaki kararlı tutumundan dolayı, bütün yönlendirmelere, bütün yol arayışlarına rağmen, işverenlerin tehditlerine rağmen, bir kısım güç odaklarının IMF ile anlaşın baskısına rağmen, bu baskılara direnen ve IMF ile biz yollarımızı 2013’te ayırdık bir daha birleşmeyeceğiz diye Sayın Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyoruz ve ona destek oluyoruz.

"ÜLKENİN HAYRINA OLMADIĞINI BİLİYORUZ"

Arslan, IMF ile hiçbir anlaşmanın Türkiye'ye hayrının olmadığına inandıklarına işaret etti.

Ülkenin bazı sorunları bulunduğunu, bu sorunların IMF reçeteleriyle değil, ülkenin kendi dinamikleriyle çözülmesi gerektiğini vurgulayan Arslan, şunları kaydetti:

IMF ile hiçbir anlaşmanın ülkemizin hayrına olmadığını inanıyoruz. Zorluklarımız, sorunlarımız var. Bu sorunları IMF reçeteleriyle değil, kendi dinamiklerimizle çözmemiz gerekiyor. Türkiye’de yeniden IMF sevdası gerçekten depreşenlere buradan sesleniyorum. IMF ile yeni bir anlaşma yapmak Türkiye’ye büyük bit kötülüktür. Bunun yerine Türkiye'nin kendi dinamikleriyle bu sorunu çözmek için hep birlikte çaba sarf etmeliyiz. Ben Türkiye’deki son döviz krizinin, altın krizinin arkasında Türkiye’nin kendi yapısal sorunlarının elbette ki payı vardır. Ama bu bir manipülasyon olduğunu hepimiz biliyoruz. Türkiye’de ne değişti de üç günde döviz fiyatları birden yüzde 40 arttı. Bunun ne ekonomik anlamda, ne finansal anlamda asla bir karşılığının olmadığını herkes biliyor, o zaman bunlar niye. Türkiye’ye yeni bir IMF anlaşması dayatmak isteyenlerin kullandığı bir argüman. Türkiye’nin zorlukları var, ekonomik sıkıntılarımız var ama asla böyle bir döviz operasyonunu hak edecek, ne ekonomimizde, ne de finansal sistemimizde bir sorun yok. O zaman bu dış güçlerin ve bir kısım çevrelerin Türkiye üzerindeki oyunlarının da bunun bir sonucu olduğunu hepimizin bilmesi gerekir. (AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyorBidon bidon doldurup evlerine götürüyorlar: Bu su demiri bile eritiyor
Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!Omicron'u ilk tespit eden doktor konuştu: Belirtileri sıra dışı!
Aralık 2021 KYK burs ve krediler ne zaman verilecek?Aralık 2021 KYK burs ve krediler ne zaman verilecek?
Anahtar Kelimeler:
asgari ücret
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

Arınç'tan "Erdoğan'a muhalefet" açıklaması: Beni zorlamasınlar

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

İddialı dizi reytinglere yenildi! Ekran ömrü kısa oldu

Altın yükseliş trendinde! Haftanın ilk rakamları

Altın yükseliş trendinde! Haftanın ilk rakamları

Altın bilezik bugün ne kadar?

Altın bilezik bugün ne kadar?

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda!

Milyonlarca çalışanın gözü bu toplantıda!

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Dolar yeni haftaya yükselişle başladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Tam ölçüsünde, enfes tarifler için en iyi mutfak tartısı çeşitleri

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Gıda etiketlerine yeni düzenleme

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Kış yaklaşırken ısı yalıtımı çalışmaları yapmak için ihtiyaç duyabilecekleriniz

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

Dolar/TL kuru ne olur, düşer mi yükselir mi?

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

EPDK'dan akaryakıt fiyatlarına ilişkin açıklama

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Merkez Bankası duyurdu! İmzalar atıldı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.