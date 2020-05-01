FİNANS
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Halk Ekmek pide üretimine başladı! Fiyatı 1 TL olacak

Halk Ekmek pide üretimine başladı! Fiyatı 1 TL olacak

EKONOMİ HABERLERİ  | 01.05.2020 17:38 | Son Güncelleme

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halk Ekmek tarafından pide yapımına başlandığını belirterek fiyatının 1 TL olacağını açıkladı.

Halk Ekmek pide üretimine başladı! Fiyatı 1 TL olacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Sözcüsü Murat Ongun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "İstanbullulara en ucuz ve sağlıklı ekmeği sunan Halk Ekmek, Ramazan'da pide üretimine de başladı. Vatandaşlarımız 1 TL'den satışa sunulacak pideleri Halk Ekmek büfelerinden temin edebilirler." ifadelerine yer verdi.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç! Nefes kesen maçta hüsrana uğratan sonuç!
Dolar kritik seviyeyi geçtiDolar kritik seviyeyi geçti
Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!Ev hanımlarına emeklilik müjdesi!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, pide, murat ongun,

En Çok Okunan Haberler

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

İki ilde günlerdir koronavirüs vakası görülmüyor

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Gözaltına alınan DİSK Başkanı Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Koronavirüs karavana olan ilgiyi artırdı

Koronavirüs karavana olan ilgiyi artırdı

Bakan duyurdu! Bu yıl tamamlanıyor

Bakan duyurdu! Bu yıl tamamlanıyor

Dev hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkartacak

Dev hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkartacak

Dolar kritik seviyeyi geçti

Dolar kritik seviyeyi geçti

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

Yeni banknotlar geliyor! 4 Mayıs'ta tedavülde olacak

En çok tercih edilen tıraş makineleri

En çok tercih edilen tıraş makineleri

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

İhtiyaç sahiplerine 176 milyon ayrıldı

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Dünya Bankası’ndan altın fiyatı tahmini

Okuyucu Yorumları 3 yorum
heh bak bu hizmettir iste.aferin.bole olun canimi yiyin
pidenin gramajı nedir birde onu söyleseydiler iyiydi ucuz pide olayı 150 tl lik koli olayıngbi olmasın
Pide bu şekilde mi? kare kare
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Dolar 7 lirayı geçti

Dolar kritik seviyeyi geçti

Borsa İstanbul'dan son 15 ayın en iyi performansı

Borsa İstanbul'dan son 15 ayın en iyi performansı

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

İstanbul'un enflasyonu belli oldu

Ryanair, 3 bin kişiyi işten çıkartacak

Dev hava yolu şirketi 3 bin kişiyi işten çıkartacak

TESK'ten vatandaşlara "panikle alışveriş yapmayın" çağrısı

TESK'ten vatandaşlara "panikle alışveriş yapmayın" çağrısı

Koronavirüs karavana olan ilgiyi artırdı

Koronavirüs karavana olan ilgiyi artırdı

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.