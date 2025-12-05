Halkbank Gençİz Zirvesi İstanbul’da 'İnsan 5.0' temasıyla binlerce genci bir araya getirdi

Halkbankası tarafından düzenlenen Gençİz Zirvesi, bu yıl ikinci kez İstanbul’da gerçekleştiriliyor. İnsan 5.0 temasıyla düzenlenen zirve, 22-30 yaş aralığında 5 binden fazla genci teknoloji, girişimcilik ve küresel vizyon etrafında bir araya getiriyor. Dev organizasyon, bu yıl İstanbul Kültür Merkezi’nde kapılarını açarken, programın ana teması “İnsanlık için Gelecek: İnsan 5.0” olarak belirlendi.

Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan genç katılımcılar, insan merkezli teknoloji anlayışını esas alan oturumlar ve deneyim alanlarıyla geleceğin dünyasına hazırlanıyor.

GENÇLERİN ZİRVESİ: ALANINDA UZMAN İSİMLER GENÇLERLE BULUŞUYOR

Zirvede, “Küresel Birey Olmak”, “Geleceğin Kodları”, “Yarın İçin Bugün” ve “Finansal Okuryazarlık & Girişimcilik” başlıklarında düzenlenen oturumlarla, gençlerin kariyer planlamalarına ışık tutuluyor. Yapay zekâ, girişimcilik, dijital dönüşüm ve bireysel gelişim gibi alanlarda uzman isimler, bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşıyor. Alanında birbirinden uzman isimlerin konuşma yapacağı programda sahneden gençlere seslenen ve tecrübelerini paylaşan isim Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan oldu.

Arslan, gençlere katılımlarından dolayı teşekkür ederken ODTÜ yıllarından Halkbank yöneticiliğine kadar gelen süreçte yaşadığı tecrübeleri ve iş hayatının disiplini hakkında gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Programın öne çıkan deneyim alanlarından biri olan ECHOVERSE, altı farklı interaktif bölümden oluşan kurgusuyla dikkat çekiyor. Sanal gerçeklik uygulamaları, dijital oyunlar ve etkileşimli fuaye alanları sayesinde katılımcılar, geleceğin teknolojilerini birebir deneyimleme imkânı buluyor. Bunun yanı sıra imza markalarla gerçekleştirilen buluşmalar, gençlere önemli networking fırsatları da sunuyor.

Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin ilk dijital interaktif sunucusu olan yapay zekâ asistanı Mai de bu yıl yeniden gençlerle buluşuyor. Katılımcılara interaktif bir deneyim sunan Mai, aynı zamanda gençlerin gelecek vizyonlarını genişletmeyi amaçlıyor.

ZİRVE SONUNDA YÜZLERCE HEDİYE VE TOGG 10F SAHİPLERİNİ BULACAK

Gençİz Zirvesi kapsamında düzenlenen çekilişle; iPhone 17, tablet, akıllı saat ve büyük ödül olarak Togg 10F genç katılımcılara hediye edilecek. Gün boyu sunulan catering ve atıştırmalıklarla birlikte, katılımcılara konforlu bir etkinlik deneyimi sağlanıyor.