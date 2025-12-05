FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Halkbank Gençİz Zirvesi İstanbul’da 'İnsan 5.0' temasıyla binlerce genci bir araya getirdi

İnsan odaklı teknoloji anlayışını merkeze alan Halkbank Gençİz Zirvesi, “İnsan 5.0” temasıyla binlerce genci İstanbul’da geleceğin dünyasına hazırlıyor. Gençlere bilgi yarışamaları ile ödüllerin dağıtılacağı zirve kapsamında en büyük ödül ise Togg 10F olacak. Türkiye'nin öncü firmalarının gençlerle buluşacağı fuaye alanında ise Albayrak Grubu, THY ve Baykar markaları yerlerini aldı.

Halkbank Gençİz Zirvesi İstanbul’da 'İnsan 5.0' temasıyla binlerce genci bir araya getirdi

Halkbankası tarafından düzenlenen Gençİz Zirvesi, bu yıl ikinci kez İstanbul’da gerçekleştiriliyor. İnsan 5.0 temasıyla düzenlenen zirve, 22-30 yaş aralığında 5 binden fazla genci teknoloji, girişimcilik ve küresel vizyon etrafında bir araya getiriyor. Dev organizasyon, bu yıl İstanbul Kültür Merkezi’nde kapılarını açarken, programın ana teması “İnsanlık için Gelecek: İnsan 5.0” olarak belirlendi.

Çoğunluğu üniversite öğrencilerinden oluşan genç katılımcılar, insan merkezli teknoloji anlayışını esas alan oturumlar ve deneyim alanlarıyla geleceğin dünyasına hazırlanıyor.

GENÇLERİN ZİRVESİ: ALANINDA UZMAN İSİMLER GENÇLERLE BULUŞUYOR

Zirvede, “Küresel Birey Olmak”, “Geleceğin Kodları”, “Yarın İçin Bugün” ve “Finansal Okuryazarlık & Girişimcilik” başlıklarında düzenlenen oturumlarla, gençlerin kariyer planlamalarına ışık tutuluyor. Yapay zekâ, girişimcilik, dijital dönüşüm ve bireysel gelişim gibi alanlarda uzman isimler, bilgi ve tecrübelerini gençlerle paylaşıyor. Alanında birbirinden uzman isimlerin konuşma yapacağı programda sahneden gençlere seslenen ve tecrübelerini paylaşan isim Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan oldu.

Arslan, gençlere katılımlarından dolayı teşekkür ederken ODTÜ yıllarından Halkbank yöneticiliğine kadar gelen süreçte yaşadığı tecrübeleri ve iş hayatının disiplini hakkında gençlerle tecrübelerini paylaştı.

Programın öne çıkan deneyim alanlarından biri olan ECHOVERSE, altı farklı interaktif bölümden oluşan kurgusuyla dikkat çekiyor. Sanal gerçeklik uygulamaları, dijital oyunlar ve etkileşimli fuaye alanları sayesinde katılımcılar, geleceğin teknolojilerini birebir deneyimleme imkânı buluyor. Bunun yanı sıra imza markalarla gerçekleştirilen buluşmalar, gençlere önemli networking fırsatları da sunuyor.

Etkinlikte ayrıca Türkiye’nin ilk dijital interaktif sunucusu olan yapay zekâ asistanı Mai de bu yıl yeniden gençlerle buluşuyor. Katılımcılara interaktif bir deneyim sunan Mai, aynı zamanda gençlerin gelecek vizyonlarını genişletmeyi amaçlıyor.

ZİRVE SONUNDA YÜZLERCE HEDİYE VE TOGG 10F SAHİPLERİNİ BULACAK

Gençİz Zirvesi kapsamında düzenlenen çekilişle; iPhone 17, tablet, akıllı saat ve büyük ödül olarak Togg 10F genç katılımcılara hediye edilecek. Gün boyu sunulan catering ve atıştırmalıklarla birlikte, katılımcılara konforlu bir etkinlik deneyimi sağlanıyor.Kaynak: AA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Halkbank genç girişimciler için teminatsız 1 milyon TL’lik Gençİz Kredisi’ni başlattıHalkbank genç girişimciler için teminatsız 1 milyon TL’lik Gençİz Kredisi’ni başlattı
Yüzlerce Porsche sahibi yolda kaldı! Uydu aracılığıyla bloke ettilerYüzlerce Porsche sahibi yolda kaldı! Uydu aracılığıyla bloke ettiler

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Halkbank
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

11. Yargı Paketi komisyondan geçti!

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Trump arabuluculuk yaptı, yıllardır savaşan iki ülke barışa imza attı

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Çok sayıda yönetici ve futbolcu gözaltında

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Cesur sahneler dikkat çekmişti! Yeni filmi vizyon listesinden kaldırıldı

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Vergi teklifi Meclis'ten geçti: İşte madde madde yeni düzenleme

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

Altını tahtından etti: Yüzde 142 kazandırdı!

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.