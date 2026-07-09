Halkbank Üreten Kadınlar Buluşmaları’nın yeni durağı Kayseri oldu

Halkbank, 2021 yılında hayata geçirdiği Üreten Kadınlar Buluşmaları ile Türkiye’nin farklı şehirlerinden girişimci kadınlarla bir araya gelmeye devam ediyor.

Kadınların ekonomik hayata katılımını güçlendirmeyi ve girişimcilik ekosistemindeki rollerini artırmayı hedefleyen buluşmaların bu yılki ikinci durağı Kayseri oldu.

Çevre illerden de çok sayıda kadın girişimcinin yoğun ilgi gösterdiği programda; liderlik, marka yönetimi, yapay zekânın etkin kullanımı, doğru iş bağlantısı kurma gibi başlıklarda oturumlar düzenlendi. Alanında uzman isimlerin bilgi ve deneyimlerini paylaştığı program sayesinde katılımcılar, hem yeni bilgi ve bakış açıları edinme hem de iş bağlantılarını güçlendirme fırsatı buldu.

“KADINLARIN EKONOMİDEKİ VARLIĞININ GÜÇLENMESİ KALKINMA İÇİN ÖNEMLİ”

Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Halkbank Genel Müdürü Recep Süleyman Özdil, “Kadınların üretimde, girişimcilikte ve iş dünyasında daha fazla yer aldığı ekonomiler; daha kapsayıcı, daha dirençli ve daha sürdürülebilir bir büyüme ortaya koyuyor.” dedi. Recep Süleyman Özdil, “Kadınların ekonomik hayattaki varlığının güçlenmesi; Ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşması, rekabet gücümüzün artması ve geleceğe daha sağlam adımlarla ilerlememiz açısından büyük önem taşıyor.” diye konuştu.

KADIN GİRİŞİMCİLERE 140 MİLYAR TL FİNANSMAN

Halkbank olarak “Güçlü kadın, güçlü aile, güçlü toplum” inancıyla yola çıktıklarını söyleyen Recep Süleyman Özdil, “2021 yılından bu yana kadın girişimciliğini öncelikli çalışma alanlarımızdan biri olarak görüyoruz. Kadın girişimcilerimizin finansmana erişimini kolaylaştırmak amacıyla oluşturduğumuz Kadın Girişimci Destek Paketi ile bugüne kadar yaklaşık 280 bin kadın girişimcimize 140 milyar TL finansman sağladık. Şunu gururla ifade etmek isterim ki, Ülkemizde kadın girişimcilere kullandırılan her üç krediden birinde Bankamızın imzası bulunuyor.” ifadelerini kullandı.

Kadınlara sağladıkları desteğin yalnızca finansmanla sınırlı olmadığını da belirten Recep Süleyman Özdil, şöyle devam etti:

“Üreten Kadınlar Buluşmaları’nı ve Üreten Kadınlar Yarışmamızı da bu vizyonla hayata geçirdik. Bu sayede girişimcilerimizle doğrudan temas kuruyor, onların ihtiyaçlarını öğreniyor ve gelişimlerine katkı sağlayacak fırsatlar oluşturuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında gerçekleştirdiğimiz buluşmalarda, kadın girişimcilerin deneyimlerine ortak olup yeni fikirlerin filizlenmesine katkı sağlamaya çalışıyoruz.”

Halkbank, önümüzdeki dönemde de Üreten Kadınlar Buluşmaları ile Türkiye’nin farklı şehirlerinde kadın girişimcilerle bir araya gelerek onların gelişim yolculuklarına katkı sağlamayı sürdürecek.