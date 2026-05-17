Hangi Finansal Zeka Türüne Sahipsin?

Başlayalım! Geçtiğimiz ayın sonunda banka hesabın ne durumdaydı?
30 günün her gününü ayarladığım için sıfır sürprizle geçti.
Açıkçası bomboş bir hesap oldu ve ne yapacağımı bilemedim.
Bir yerden para bekledim. O geldi sadece ekstra.
Aylardır beklediğin ve almak istediğin kahve makinesi hatırı sayılır bir indirimde. Alır mıydın?
Alırdım ama taksit yapardım.
Bilemedim. Daha ucuzunu alırdım.
Sorgusuz ve sualsiz bir şekilde hesabına 30 bin TL yatırıldı. Geri ödemek zorunda değilsin. Bu parayı en başta nereye harcardın?
Altın alıp yokmuş gibi davranırdım. Döviz de olabilir.
Önce güzel bir yemek yerdim. Sonra gezip tozardım.
Çevrendeki insanlar sana para konusunda danışıyorlar mı?
Açıkçası pek danışan yok.
Genelde ben danışıyorum...
Kaç tane dijital aboneliğin var?
En yakınlarına "Benim parayla aram nasıldır?" diye sorsan, sana hangi cevabı verirler?
"Cimri değilsin ama hesabını kitabını felaket iyi bilirsin."
"Girişimci ruhlu, durduğu yerde para kazanmanın yolunu bulan birisin."
"Sürekli bir şeylere yatırım yapıyorsun ve ne yaptığını biz de anlamıyoruz."
"Havaya giden bir kuruşun bile peşine düşen birisin ve hakkını yedirmezsin."
"Paran var mı yok mu anlamıyoruz hiç."
Sence insan kıtlık bilincini nasıl yenmeli?
Asla "Param yok." cümlesini kurmamalı.
Her ay muhakkak 100 lira bile olsa kenara atmalı.
Elini taşın altına koymalı.
Son sorudayız! Kendini 5 yıl sonra finansal anlamda nerede görüyorsun?
Kredisiz, borçsuz, kendi yağında kavrulan huzurlu bir hayatta.
Birkaç farklı yerden tıkır tıkır gelirin aktığı bir düzende.
Paranın benim için çalıştığı bir dönemde.