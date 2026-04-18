Hangi Tip Birikimcisin?

Birikim tipini öğrenelim mi?

1/8 Söyle bakalım, maaşın ayın hangi gününde yatıyor? Ay başında yatıyor. Genelde her ayın 10'unda. Ay ortasında yatar.

2/8 Harcamalardan sonra elinde kalan parayı mı saklıyorsun yoksa önce paranı saklayıp mı kalanını harcıyorsun? Maaşım yatar yatmaz kenara atıyorum. Kalanını harcıyorum. Maaşımdan kalanı saklıyorum. Kalırsa tabii... Elime para kalmıyor ki... Denk gelirse kenara atıyorum. Yoksa harcıyorum.

3/8 Günü geldiğinde çok harcama yapabiliyoruz. Böyle bir günden sonra harcamalarını dengelemek için ne yapıyorsun? Eve kapanıp bir sonraki maaşı bekliyorum. Kredi kartına yükleniyorum. Denge yok yani. Dışarıdan yemek söylemeyi kesiyorum bir süre. Telefonları açmıyorum. Kendimi tutamayıp yine para harcarım diye. Online alışveriş sitelerini sessize alıyorum.

4/8 Kısa süreli bir seyahate çıkacaksın diyelim. Harcamalarını nasıl yönettiğini öğrenebilir miyiz? Birkaç ay öncesinden kafamda bir hesap yapıyorum. Kenara para atıyorum ki o gün sıkışmayayım. Ya ben spontane yaşıyorum. Böyle sorular bana göre değil. Bütün harcama kalemlerini birkaç gün öncesinde hesaplıyorum.

5/8 Devam edelim! Daha önce bir birikim hesabı açtın mı? EVET HAYIR

6/8 Çok yakın bir arkadaşın güzel bir geliri olmasına rağmen para biriktiremediğini söylüyor. Ona nasıl bir tavsiye verirdin? Her maaşın geldiğinde %20'sini hesapta bırak. O para yokmuş gibi davran. Bütün harcamalarını not alıp neye para harcadığını bulalım. Orayı kısarız. Sen bana her ay bir miktar para yolla. Senin için biriktiririm. Valla tavsiye veremezdim çünkü ben de aynı durumdan muzdaribim...

7/8 Ne kadar borcun var? 4 aylık maaşım kadar borcum var. Asgari ücretin yarısı kadar borcum var diyebilirim. Tahmin bile edemezsiniz. Çok borcum var.