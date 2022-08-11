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Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

11.08.2022 14:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta 8 yıl önce harabe halindeki bir binanın enkazında bir avuç bulunan Anadolu’da kaybolduğu düşünülen ata tohum Habeş buğdayı bugün yerli tarım için umut oldu. Bir avuç buğday tohumu ile başlayan çalışmada 8 yılın sonunda tohum miktarı yaklaşık 70 tona çıkartıldı. Asırlardır enkazda olduğu düşünülen tanelerin günümüz buğday çeşitlerine göre protein değerinin daha yüksek ve hastalıklara kaşı daha dirençli olduğu görüldü.

Harabede bir avuç bulundu! 8 yılın sonunda 70 tona çıkarıldı

Sivas’ta 8 yıl önce Zaralı iş adamı Sedat Çoşkun tarafından harabeye dönüşen bir binanın enkazında bir avuç buğday bulundu. Yapılan incelemede buğday tanelerinin Anadolu’da kaybolduğu düşünülen ata tohum Habeş buğdayı olduğu anlaşıldı. Asırlardır enkazda olduğu düşünülen tanelerin günümüz buğday çeşitlerine göre protein değerinin daha yüksek ve hastalıklara kaşı daha dirençli olduğu görüldü. Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği ve Zara Vakfı tohumlara sahip çıktı. Çimlendirilebilen tohumlar ekilerek, tohum miktarı arttırıldı. Elde edilen tüm tohumlar ekilerek 8 yılda 350 dönüm alana yayıldı. Bir avuç buğday tohumu ile başlayan çalışmada 8 yılın sonunda tohum miktarı yaklaşık 70 tona çıkartıldı.

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HASAT TÖRENLE YAPILDI

Sivas’ın Zara ilçesine bağlı Yukarı Sedille köyünde ekimi yapılan ata tohumu buğdaylar bugün düzenlenen törenle hasat edildi. Törene Sivas Valisi Yılmaz Şimşek başta olmak üzere çok sayıda kişi katıldı. Vali Şimşek, konuşmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, “Zara Vakfımız ve ZASİAD’in öncülük yaptığı gerçekten çok güzel bir çalışma. Akademisyenlerimiz de destek vermiş ve ata tohumumuz, yerli ve milli tohumumuz, bu bölgeye has bir çeşit olan Habeş buğdayının hasadını gerçekleştiriyoruz. Amacımız bu yerli ve milli tohum çeşidimize sahip çıkmak, bunu tanıtmak ve bunun ekimini yaygınlaştırmaktır. Bu hususta çiftçilerimizi teşvik etmek istiyorum. Kaliteli ve verimli bir buğday türü, protein değeri çok yüksek. Hastalıklara ve soğuğa karşı dayanıklı. Bu çeşide sahip çıkmamız gerekiyor. Ülkemizin doğusundan batısına her karışında bir lütuf var. Atalarımız yıllarca bu topraklarda tarım yapmış, toprağı işlemiş ve toprağa saygı duymuş. Ülkemizde tarım milli ekonomi için lokomotif görevi görüyor. İnşallah bizler de bu çalışmalarla milli ekonomimize katkı sağlamış olacağız. İnşallah bu çalışmamız amaçlarımıza hizmet eder ve bu çeşit çiftçilerimiz tarafından benimsenip daha çok ekilir” dedi.

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Zara Sanayici ve İş Adamları Derneği Başkanı Şenel Çobanoğlu ise konuşmasında şunları söyledi:

“Bundan 8 yıl önce harabe bir bina içerisinde sandıktan çıkartılan bir avuç buğdayın yeniden var olma mücadelesine katkı sunmak için buradayız. Öz buğdayımız olan Habeş buğdayımızı ZASİAD ve Zara Vakfının destekleri, Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Tolga Karaköy’ün değerli katkılarıyla üreticimizle buluşturduk. Bu vesile ile ata tohumumuzu yok olmaktan kurtarıp bu günlere getirdik.”
Konuşmaların ardından buğday hasadına geçildi. Vali ve beraberindekiler önce sembolik olarak tırpanla buğday biçti. Ardından 10 dönümlük tarlaya giren biçerdöverler hasadı gerçekleştirdi. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas tohum
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