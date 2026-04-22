Harekete geçildi: VPN kullananlar dikkat!

Şanlıurfa ve Kahramanmaraş’ta yaşanan okul saldırılarının ardından hız kazanan düzenleme çalışmaları, yalnızca sosyal medya platformlarını değil, oyun dünyasını da içine alan daha geniş bir denetim mekanizması oluşturmayı hedefliyor.

Çocukların dijital dünyada daha güvenli bir ortamda bulunmasını sağlamak amacıyla atılan adımlar genişletiliyor. Sosyal medya için yaş sınırlaması tartışmaları sürerken, VPN gibi erişim araçları da bu düzenlemelerin kapsamına dahil ediliyor.

YAŞ SINIRI

Meclis’te görüşülen yasa teklifine eklenmesi planlanan yeni maddeyle, 15 yaş altındaki kullanıcılar için hem sosyal medya hem de erişim engellerini aşmak amacıyla kullanılan bazı dijital hizmetlerde yaş doğrulama zorunluluğu getirilmesi öngörülüyor.

BTK’YA BİLDİRİM ZORUNLU

Yeni düzenlemeye göre, dijital hizmet sağlayıcılar; ebeveynlerin hesap ayarlarını denetleyebilmesine, ücretli işlemler için onay vermesine, kullanım süresini takip edip sınırlandırabilmesine imkân tanıyan ebeveyn kontrol araçlarını sunmakla yükümlü olacak. Türkiye’den günlük erişimi 100 bini aşan yurt dışı merkezli oyun platformlarının ise Türkiye’de bir temsilci bulundurması ve bu temsilciye ilişkin bilgileri BTK’ye bildirmesi gerekecek.

VPN DE DÜZENLEMEYE EKLENECEK

Öte yandan, erişimi kısıtlı içerik ve oyunlara ulaşmak için sıkça tercih edilen VPN hizmetleri de düzenleme kapsamına alınacak. AK Parti’nin gündeminde yer alan yeni maddeyle, yasal VPN sağlayıcılarını kullanmak isteyen kullanıcılar için e-Devlet entegrasyonlu kimlik doğrulaması ve yaş kontrolünün zorunlu hale getirilmesi planlanıyor.