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Hatay'da 1387 depremzede çiftçiye tohum desteğinde bulunuldu

Hatay'da 6 Şubat 2023'teki depremlerden etkilenen çiftçilere pamuk, soya ve ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

Hatay'da 1387 depremzede çiftçiye tohum desteğinde bulunuldu

Kırıkhan ilçesindeki Toprak Mahsulleri Ofisi'nde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında tohum dağıtım töreni düzenlendi.

Vali Mustafa Masatlı, programda, tohum dağıtımının çiftçilerin üretimine güç veren desteklerden biri olduğunu söyledi.

Üretimin devamlılığı için çiftçilere desteklerin sürdürüleceğini belirten Masatlı, "Bu destekle ilçelerimizde yaklaşık 68 bin dekar alanda tarımsal üretim yapılacaktır. Her bir torba tohum üreticimizin bu manada umududur, her bir dekar arazi Hatay'ımızın geleceğidir." diye konuştu.

İl Tarım ve Orman Müdürü Abdurrahman Türkmen de çiftçilere desteklerinin süreceğini kaydetti.

Konuşmaların ardından 1387 depremzede çiftçiye tohumları teslim edildi.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hatay Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM)
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