Hatay’da pamuk, soya ve ayçiçeği üretim alanları kontrol edildi

Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından Antakya, Reyhanlı, Kırıkhan, Kumlu, Belen ve Arsuz ilçelerinde gerçekleştirilen saha kontrollerinde, ekimi yapılan ürünlerin gelişim durumları yerinde incelendi.

Kontroller sırasında üreticilerle de görüşülerek ürünlerin gelişimi ve üretim süreci hakkında değerlendirmelerde bulunuldu.

Tarım arazilerinin etkin kullanımını ve üretimin sürdürülebilirliğini desteklemek amacıyla çalışmaların sahada devam ettiği bildirildi.

Kaynak: İHA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır