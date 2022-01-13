Havale gönderenler dikkat! Eğer açıklamayı doğru yazmazsanız borçlu çıkarsınız

Havale yapmak birçok kişi için oldukça sıradan bir olay. İnternet alışverişlerinde, aile ve arkadaş arasında para gönderirken ve diğer ödemelerde havale metoduna sıklıkla başvuruluyor. Paranın kısa süre içinde alıcıya ulaşmasını sağlayan havaleler sayesinde para alışverişi hiç olmadığı kadar kolay. Ancak havale yaparken açıklama kısmında ne olduğu belirtilmezse vatandaşları mağdur edecek sonuçlar ortaya çıkabiliyor.

HAVALE YAPARKEN AÇIKLAMA YAZILMAZSA NE OLUR?

Yargıtaya göre havale yapılırken açıklama yazılmazsa bu ödeme borç olarak kabul edilebiliyor. Bu nedenle havale yaparken karşı tarafın ödemenin ne için olduğunu bilmesine güvenerek hareket etmek yanlış. Eğer havaleye paranın ne için gönderildiğine dair açıklama yazılmazsa, karşı taraf sizin borç ödemesi yaptığınızı iddia ederek Yargıtay’a gidebilir. Mevzuat ve yasalar gereği Yargıtay bu talepleri haklı karşılıyor. Bu durumda borç veren kişi siz olsanız bile borçlu çıkmanız gündeme geliyor. Aynı durum nafaka ödemeleri için de geçerli. Eğer nafaka havalelerinde nafaka olduğu özellikle belirtilmezse, karşı taraf bu paranın destek amaçlı gönderildiğini ve asıl nafaka miktarı olmadığını iddia edebiliyor. Konu mahkemeye taşınırsa nafaka ödemesini yeniden yapmanız gerekiyor. Bu tip olumsuz durumların önüne geçmek, karşılıklı ilişkiye güvenmemek ve havale nedenlerini mutlaka belirtmekte fayda bulunuyor.

