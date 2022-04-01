Havale saatleri nedir? Havale her saat olur mu, ne zaman alıcı hesabına geçer?

Bankacılık ürünleri arasında en sık kullanılan işlemlerde ilk sıralarda yer alan havale, 7/24 para transferini mümkün kılan bir yöntemdir. Havale işlemi ile günün her saati aynı banka üzerindeki farklı bir hesaba para gönderilebilir. Havale saatleri eğer banka şubelerinden yapılmıyorsa mesai saatleri içerisinde olmayı gerektirmez.

Havale Ne Demek?

Banka müşterisinin vadesiz mevduat hesabındaki bir parayı aynı banka üzerinde başka bir hesaba ya da başkasına ait bir hesaba göndermesi işlemine havale adı verilir. Burada en önemli nokta, tüm hesapların aynı bankada kayıtlı hesaplar olmasıdır. Haftanın 7 günü 24 saat havale işlemi yapılabilir.

Hafta sonu havale ile para transferi en çok yapılan bankacılık işlemlerinden bir tanesidir. Banka şubelerinden çalışma saatleri içinde olmak üzere, internet ve mobil bankacılık aracılığı ile, telefon ve ATM üzerinden havale işlemleri 7/24 gerçekleştirilebilir.

Yapılan bir havale işlemi kaydedilebileceği gibi düzenli olarak havale talimatı da verilebilir. Talimat vermek bir sonraki havale işlemini kolaylaştırır.

Havale Her Saat Olur Mu?

Aynı bankanın farklı hesapları arasında yapılan para transferi anlamına gelen havale işlemi, haftanın 7 günü ve günün her saati yapılabiliyor. Ancak, havale işleminde kullandığınız para gönderme yöntemi durumu değiştirebiliyor. Banka şubesi aracılığı ile havale işlemi yapılmak isteniyorsa o zaman bankaların mesai saatleri göz önünde bulundurulmalıdır.

Banka şubelerin çalışma saatleri içinde herhangi bir saatte havale işlemi yapılabilir. Mesai saatleri dışında ise banka şubesi üzerinden havale işlemi yapılamaz. Günün her saati ve hafta sonları internet ve mobil bankacılık, ATM’ler ve telefon bankacılığı ile havale işlemi yapılabilir.

Havale Ne Zaman Hesaba Geçer?

Hafta sonları ve resmi tatillerin araya girmesiyle bankacılık işlemleri zaman zaman kesintiye uğrayabilir. Birçok kişi hafta sonu ya da resmi tatillerde para transferi yapmaya ihtiyaç duyar. Böyle durumlarda aynı banka hesapları üzerinde gerçekleştirilen havale işlemi aynı gün hesaba geçerken, farklı bankalar arasında gerçekleştirilen para transferlerinde sadece FAST işlemi ile gönderim yapılabilir.

FAST işlemi ile mesai saatleri dışında birkaç dakika içinde diğer hesaba para gönderilebilir. Hafta sonları ya da mesai saatleri dışında FAST limiti üzerinde yapılan para transferleri, işlemin yapıldığı günü takip eden iş günü içerisinde hesaba geçer.



