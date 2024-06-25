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Hazine'den çifte maaş için açıklama: 'Çifte sorumluluk çifte görev' diyerek anlattılar

Sinem Eryılmaz Sinem Eryılmaz Mynet Kıdemli Finans Editörü
25.06.2024 14:05
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Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek'in zırhlı aracı ve bakanlık bürokratlarının aldığı çifte maaşlarla ilgili bir açıklama paylaştı. Bakanlık devletin sadece en üst makamlarının 'güvenlik gerekçesiyle' zırhlı araçlara bindiğini ve bakanların makam araçlarının tasarruf genelgesi kapsamı dışında olduğunu belirtti. Ayrıca, bazı bakanlık bürokratlarının 'çift maaş' aldıkları iddiaları için de, bu durumun çifte sorumluluk ve görev kaynaklı olduğunu vurguladı.

Hazine'den çifte maaş için açıklama: 'Çifte sorumluluk çifte görev' diyerek anlattılar

Hazine ve Maliye Bakanlığı, Mehmet Şimşek'in zırhlı aracı ve bakanlık bürokratlarının aldığı çifte maaşlarla ilgili bugün yazılı bir açıklama yaptı.

Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

"Sözcü Gazetesi'nde bugün Sayın Bakanımız ve bürokratlarını hedef alan başlığı; bilgi ya da haber değildir, ciddiyetten uzak, siyasi kaygılarla kurgulanmış bir yanıltmacadır.

Devlet ciddiyetiyle halkımıza bilgi vermek açısından;

Devletimizin sadece en üst makamları 'güvenlik gerekçesi' ile zırhlı araçlara binmektedir. Tasarruf genelgesinde en üst düzey devlet personeli yani bakanlarımızın makam araçları bahse konu zorunlu nedenlerden dolayı kapsam dışında tutulmuştur.

Ayrıca 1960'lı yıllardan beri kanunun verdiği yetki ile ek sorumluluk alarak Kamu İktisadi Teşebbüslerine (KİT) atanıp kamu adına yönetim ve denetim yapmakta olan Bakanlığımızın sadece üst düzey liyakatli bürokratları bu görevleri hakkıyla ve layıkıyla yerine getirmektedir. Gazetenin "Çifte Maaş" dediği durum; Çifte Sorumluluk, Çifte Görev kaynaklıdır.

Bu önemli görev ve sorumluluğun karşılığında tek bir yerden aldıkları ücretlere ise yakında kanunla tavan getirileceği hususu daha önce tarafımızdan kamuoyuna duyuruldu.

Dolayısıyla vatandaşımızın kafasını karıştırmak amacıyla sürekli devam eden bu tarz ciddiyet dışı, günlük sansasyon maksatlı başlıklara itibar edilmemesi önem taşımaktadır."

Express


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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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