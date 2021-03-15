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Hazine iki tahville 3,85 milyar TL borçlandı

EKONOMİ HABERLERİ  | 15.03.2021 15:54 | Son Güncelleme

Hazine ve Maliye Bakanlığı iki tahville Mart ayı borçlanma programına devam etti. Bakanlık, 7 ve 10 yıl vadeli tahvil ihraçlarıyla toplamda 3,85 milyar TL'lik borçlanma gerçekleştirdi.

Hazine iki tahville 3,85 milyar TL borçlandı

Bakanlık, ilk ihalede, 7 yıl (2436 gün) vadeli, 6 ayda bir kupon ödemeli, değişken faizli devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı. İhalede dönemsel faiz yüzde 7,09 oldu. Nominal teklifin 1 milyar 401 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 861 milyon lira, net satış 872,9 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından teklif gelmeyen ihalede, piyasa yapıcılarından 676 milyon liralık teklif geldi ve bu kesime 400 milyon liralık satış yapıldı. Bakanlık, ikinci ihalede ise 10 yıl (3528 gün) vadeli, 6 ayda bir yüzde 5,85 kupon ödemeli, sabit kuponlu devlet tahvilinin yeniden ihracını yaptı.

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İHALE ÖNCESİ 1,5 MİLYARLIK SATIŞ

İhalede reel basit faiz yüzde 13,82, reel bileşik faiz yüzde 14,29 oldu. Nominal teklifin 2 milyar 994,3 milyon lirayı bulduğu ihalede, nominal satış 1 milyar 598,3 milyon lira, net satış 1 milyar 477,3 milyon lira olarak gerçekleşti.

Kamu kuruluşlarından gelen 600 milyon liralık teklifin tamamının karşılandığı ihalede, piyasa yapıcılarından 771 milyon liralık teklif alındı ve bu kesime 500 milyon liralık satış yapıldı. Böylece Hazine, piyasaya toplam 3 milyar 850,2 milyon lira borçlandı.

(AA)

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