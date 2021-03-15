Bakan Varank'tan kripto para açıklaması: Boş bırakmayacağız!

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yaptığı açıklamada yüksek riskler barındıran kripto para piyasasını boş bırakmayacaklarını açıkladı.

'KRİPTO PARA PİYASASINI BOŞ BIRAKMAYACAĞIZ'

Bloomberg HT'nin canlı yayınında konuşan Bakan Varank, kripto paraya ilişkin açıklamalar yaptı. Varank konuşmasında, risk barındıran kripto para piyasasını başıboş bırakmayacaklarını vurguladı.

Bloomberg HT'ye özel bir röportaj veren Varank, "Kripto paralar konusunda negatiftim ama bugün etkin olduklarını görüyoruz. Risk barındıran bu alanı başıboş bırakmayacağız" ifadelerini kullandı.



