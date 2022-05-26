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Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Konut fiyatları ve kira gelirleri takip edilecek

26.05.2022 12:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Konut fiyatlarındaki artış sonrası vatandaşın daha kolay ev satın almasını sağlayacak, 0,89 ve 0,99 kredi faizli destekleri de içeren 3 yeni paketin açıklanmasının ardından, artış oranı yüzde yüzün üzerine çıkan kiralık konutlar için Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bakanlığın verdiği bilgilere göre, kayıt dışılık ve haksız fiyat oluşumları ile mücadele kapsamında çalışmalar sürdürülürken gayrimenkul satış ve kiralama işlemleri de yakın takibe alındı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti! Konut fiyatları ve kira gelirleri takip edilecek

Yükselen gayrimenkul fiyatları ve konut kiraları üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı harekete geçti. Bununla beraber bakanlık vergiyi doğuran olay ve işlemlerin cari dönemde tespiti ve gerekli önlemlerin alınması için yapılan çalışmaları destekleyecek bilgilere daha kolay ulaşmak üzere internet ilan sitelerine bilgi verme zorunluluğu getirecek. Söz konusu bilgi alımına yönelik Bakanlık tebliğ yayınlamaya hazırlanıyor.

Vergi Usul Kanunu'na göre, gerçek ve tüzel kişilerin vergilendirmeye ilişkin olaylarla ilgili olarak Bakanlık veya vergi dairesince kendilerinden yazıyla istenilen bilgileri vermeleri gerekiyor.

Yapılması planlanan düzenleme ile menkul ve gayrimenkullerin satışı veya kiralanması için internet sitelerine verilen ilanlara ilişkin bu sitelerden kapsamlı bilgi alınacak. Söz konusu bilgiler, vergi mevzuatı çerçevesinde incelenerek risk analizine tabi tutulacak ve gerekli işlemler yapılacak.

KONUT4

7 BİN KİŞİ İZAHA DAVET EDİLECEK

Gayrimenkulün satışı sırasında beyan edilen değerlerin tapu harcı yönünden de incelenmesine başlanırken alım satım bedelinin düşük beyan edilip edilmediğine yönelik çalışmalar sürdürülüyor. Bu kapsamda Bakanlık, ilk aşamada 2019 ve 2020 yıllarındaki satışları ele alırken harç matrahının doğru beyan edilip edilmediğine yönelik incelemeler de devam ediyor.

Söz konusu yıllara dair banka kredisi bilgilerinden hareketle yapılan analizler sonucunda, kredi kullanarak gayrimenkul alan ve kredi tutarı ile beyan edilen harç matrahı arasında fark bulunan mükellefler Bakanlıkça tespit edildi. Kredi tutarı ile gayrimenkulün alış bedeli arasında önemli farklar belirlendi. Bu farkların bazı satış işlemlerinde beyan edilen tutarın 40 katına ulaştığı görüldü.

Bu çerçevede, ilk aşamada yaklaşık 7 bin kişi hakkında "izaha davet" işlemi yapılacak ve ödenmeyen harçların tahsili yoluna gidilecek. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Hazine ve Maliye Bakanlığı
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