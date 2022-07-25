Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan enflasyon açıklaması!

AK Parti İstanbul İl Başkanlığı Ekonomi İşleri Birimince İstanbul'un 39 ilçesinde düzenlenmesi planlanan "Ekonomi Buluşmaları" toplantısı, Küçükçekmece'de yapılan buluşma ile devam etti.

Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Gürcan'ın sunum yaptığı toplantıya, AK Parti İstanbul İl Başkan Yardımcısı Gıyaseddin Gergin, AK Parti Küçükçekmece ilçe temsilcileri ile kamu bankalarının bölge yöneticileri, iş insanları ve sanayiciler katıldı.

Gürcan, toplantıda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna savaşının turizm gelirine etkisinin sınırlı olmasını beklediklerine değinerek, bu yıl 35 milyar dolar turizm geliri ile 45 milyon ziyaretçi beklediklerini söyledi.

Enerji hariç cari dengede iyileşmenin devam ettiğini aktaran Gürcan, özellikle son yıllarda attıkları yapısal ve dönüşüm adımlarının etkisinin 2021 yılında cari işlemler dengesindeki iyileşmeyle çok iyi bir şekilde görüldüğünü vurguladı.

Gürcan, 2022 yılında cari açıktaki artışın enerji ithalatı kaynaklı oluştuğuna dikkati çekerek, "Enerji hariç işlemler dengesinde 2021 yılında 28,5 milyar dolar fazla verdik. Özellikle enerji ithalatları kaynaklı, cari açığın 2021 yılı sonuna göre artması beklenmekte. Şöyle ki; bu son dönemde yaşanan enerji zamları, özellikle dünya piyasasındaki doğal gaz ve petrol fiyatlarındaki artış 2022 yılında cari açığımızı olumsuz etki göstereceği gözükmektedir." diye konuştu.

Türkiye'nin bütçe dengesinin diğer ülkelerden pozitif ayrıştığını vurgulayan Gürcan, Türkiye kamu brüt borç stokunun gayri safi yurt içi hasılaya oranının yüzde 42 ile pek çok ülkeye göre gayet iyi durumda olduğunu bildirdi.

"EMTİA FİYATLARINDAKİ DÜŞÜŞÜN PİYASALARA YANSIYACAĞINI UMUYORUZ"

Mahmut Gürcan, hububat ve buğday fiyatlarında Rusya-Ukrayna savaşından sonra ciddi bir kriz yaşandığını hatırlatarak "Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde tahıl koridoruyla ilgili yapılan ve atılan adımlar hem dünyaya bir nefes verdi hem de bölgemizde ciddi bir fiyat düşüşünü gerçekleştirecek." dedi.

Türkiye'de bu yıl buğday rekoltesinin geçen yıla göre çok daha iyi durumda olduğunu ifade eden Gürcan, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımızın ve bakanlarımızın görüşleri doğrultusunda buğdaya 6,5 lira bir fiyat açıkladık, artı 1 lira da destek veriyoruz çiftçimize. 7,5 liraya aldığımız buğdayın da şu anda Toprak Mahsulleri Ofisi'ne (TMO) ciddi bir akışı var. Önümüzdeki süreçte yaklaşık 5 milyon ton buğdayı, TMO'nun alım yapmasını bekliyoruz önümüzdeki ay sonu itibarıyla.

Burada ciddi bir alışımız var ve özellikle ekmek fiyatlarında herhangi bir değişikliğe gidilmemesini sağlamak amacıyla da TMO, geçtiğimiz yıl başlatmış olduğu sübvansiyona devam etmekte. 4,5 liraya ekmeklik buğdayı, fabrikalara satarak fırınlarımızın ucuz una erişimini sağlamakta. Bu sayede de ekmekteki herhangi bir fiyat artışını önüne geçmekteyiz."

Dünyadaki emtia fiyatlarındaki düşüşe dikkati çeken Gürcan, "Önümüzdeki süreçte bu düşüşün devam etmesi bekliyoruz. Bu düşüşlerin fiyatlarımıza da yansımasını, Türkiye'deki fiyatlanmalara da yansımasını bekliyoruz. Enflasyonda da bu düşüşün çok büyük bir katkısı olması beklentisi içindeyiz.

Çünkü tüm dünyada, daha önce aşırı şekilde fiyatlanan, dolar bazında aşırı şekilde fiyatlanan; özellikle demir, kağıt, bakır, çelik, buğday, mısır, pamuğun da aynı şekilde hepsi de bir fiyat düşüşleri görülmekte. Bunların da yakında piyasalara yansıyacağını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Dünyada enflasyonun hızlı bir biçimde artışını sürdürdüğünü ve enflasyonun küresel bir sorun haline geldiğinin altını çizen Gürcan, Türkiye'de de artış kaydeden enflasyonun kalıcı olarak düşürülmesi noktasında attıklarını adımları anlattı. (AA)



