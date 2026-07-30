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Hazırlık başladı, harekete geçtiler 'Müjde aldık, bu sefer başka'

Tekirdağ'da balıkçılar, yeni sezon hazırlıklarına başlayarak, teknelerinin ve ağlarının bakımını yapıyor. Sezondan umutlu olduklarını belirten balıkçı İdris Şeremet, “Her sene öyle ama bu sezon bizim için bir başka sezon. Çünkü palamut müjdesi aldık. Karadeniz'de her kıyıda, her Karadeniz'e çıkan ana balık havyarları tuttu ve çok bereketli bir palamutçuluk olacak” dedi.

Hazırlık başladı, harekete geçtiler 'Müjde aldık, bu sefer başka'

Tekirdağ'ın Süleymanpaşa İlçesi Balıkçı Barınağı'ndaki balıkçılar, 1 Eylül 2026 tarihinde başlayacak denizlerde av sezonu hazırlıklarına başladı. Balıkçılar, yeni av sezonu öncesinde teknelerinin bakımlarını yapıp, ağlarını onarmaya, eksikliklerini de gidermeye başladı. Balıkçılardan İdris Şeremet, yeni sezon öncesinde büyük heyecan yaşadıklarını belirterek, "Yeni sezonda her zaman bildiğiniz gibi beklentilerimiz yüksek oluyor. Yeni bir sezon demek yeni bir heyecan demek. Yeni sezonda bir sürü insanlar geliyor. Tayfalarımız hep dışarıdan geliyor. Karadeniz Bölgesi'nden gelenler var, Ordu'dan, Bartın'dan, herkes ekmek peşine düşüyor" dedi.

Hazırlık başladı, harekete geçtiler Müjde aldık, bu sefer başka 1

"BU SEZON BİZİM İÇİN BİR BAŞKA SEZON! ÇÜNKÜ PALAMUT MÜJDESİ ALDIK"

Sezondan umutlu olduklarını söyleyen Şeremet, "Bu sene çok umutluyuz, çok heyecanlıyız. Daha da çok hızlı bir tempolu yeni sezona hazırlık yapıyoruz. Her sene öyle ama bu sezon bizim için bir başka sezon. Çünkü palamut müjdesi aldık. Karadeniz'de her kıyıda, her Karadeniz'e çıkan ana balık havyarları tuttu ve çok bereketli bir palamutçuluk olacak. Ben 1985'te balıkçılığa başladım. O süre içerisinde, aşağı yukarı 40 sene süre içerisinde ilk defa bu kadar zenginlik karşımıza çıkıyor. Palamut çok bereketli" ifadelerini kullandı.

Hazırlık başladı, harekete geçtiler Müjde aldık, bu sefer başka 2

'SADECE PALAMUT DEĞİL, HER BALIĞIN YAVRUSU VAR'

Denizde birçok balık türünde hareketlilik olduğunu söyleyen Şeremet, "Sadece palamut da değil, denizde bu yasak döneminde bile çapariyle falan çıkan arkadaşlarımız oluyor, serbest olan ağlar oluyor. Onlara bakınca da denizde her türün yavrusunu görebiliyorsunuz yani. Her balığın yavrusu var, her balığın havyarı tuttu. Köpek balığından tutun sardalya, hamsiden palamuta varana kadar" dedi.

Hazırlık başladı, harekete geçtiler Müjde aldık, bu sefer başka 3

Geçmişten gelen inanışlara da değinen Şeremet, "Zaten büyüklerimiz eskiden derdi, 'Ayva çok olunca balıkçılık çok olur' derlerdi. O işaretlere de aynen onlara da inanıyoruz artık. Teknoloji ilerledi tabii. Cihazlar vesaire kolay algılamalar oluyor. Önemli olan Allah kaza bela vermesin" diye konuştu.

Hazırlık başladı, harekete geçtiler Müjde aldık, bu sefer başka 4

Balıkçılar, yeni sezonun hem kendileri hem de vatandaşlar için bol ve bereketli geçmesini bekliyor.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
palamut Balıkçı Tekirdağ
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