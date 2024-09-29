Her 9 kişiden 1'i açlıkla mücadele ederken 1 havuz dolusu gıda israfı... Bakanlık harekete geçti! Açık büfelere inceleme başlatılıyor

Yapılan araştırmalara göre, dünyada her 9 kişiden biri açlıkla mücadele ediyorken her yıl üretilen gıdaların 3'te 1'i çöpe gidiyor. Çöpe giden bu gıdalar açlıkla mücadele eden insanları doyurmaya yetecekken israfın en çok görüldüğü açık büfe ve restoronlar Tarım ve Orman Bakanlığı'nın radarına girdi.

2020'DE BAKANLIK TUŞA BASMIŞTI!

Milliyet'in haberine göre, Türkiye'de her yıl 18 milyon tondan fazla gıdanın israf edildiği tahmin ediliyor. Tarım ve Orman Bakanlığı 2020 yılında Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) desteğini alarak Türkiye genelinde “Gıdanı Koru-Sofrana Sahip Çık” projesini başlatmıştı. Bu kapsamda gıda israfı ve kaybı konusunda farkındalık çalışmaları yürütülmüş, yapılan yönetmelik değişiklikleriyle de otel, restoran ve yemekhane gibi yerlerde çöpe atılan gıda artıklarının hayvan yemine dönüşmesinin önü açılmıştı.

GIDA ÜRÜNLERİ DEKORASYON OLARAK KULLANILIYOR

Tarım Bakanlığı, gıda israfını önlemek için yürüttüğü çalışmalara bir yenisini eklemeye hazırlanıyor. Bu kapsamda sürdürülebilir gıda sistemi için “her şey dahil konseptinde, butik otellerde tabaktan geri dönen miktar nedir? Açık büfe servis sisteminin gıda israfına etkisi nedir?” araştırılacak. Menü planlama, stok yönetimi, hatalı pişirme yöntemleri, miktarın ayarlanamaması, gıda ürünlerinin dekorasyon malzemesi olarak kullanılması, tüketicilerin gerçek ihtiyacını gözetmeyen boyutta tabak kullanımı gibi nedenler masaya yatırılacak. Mutfak şeflerinin yaklaşımları, mutfak personelinin gıda israfına yönelik bilgi düzeyleri incelenecek. Hazırlanacak rapora göre de paydaşlarla birlikte yol haritası belirlenecek.

İKİ BAKANLIK EL ELE OLACAK

İsrafın sebepleri ve çözümleri üzerine farkındalık yaratılması, önlenmesi ve azaltılmasına yönelik eğitimler verilmesinin yanı sıra tüketicilerin konuya ilişkin bilgi ve bilinç düzeylerinin artırılmasına yönelik çalışmaların da hız kazanması bekleniyor. Kültür ve Turizm Bakanlığı da çevreye duyarlı ve gıda israfını önlemeye karşı “sorumlu turizm” çalışmaları kapsamında harekete geçecek. Misafir demografisi bazlı üretim planlamaları üzerinde çalışılacak.

40 OLİMPİK YÜZME HAVUZU

Tarım Bakanlığı’nın verilerine göre, kurtarılabilecek her bir milyon kilogram gıda; 40 olimpik yüzme havuzunu doldurmaya yetecek kadar su, bir televizyonu bin yıldan fazla açık bırakmaya eşdeğer enerji tasarrufu, yaklaşık 270 bin ağaç dikmeye eşdeğer. Gıda israfının önlenmesiyle, su ve enerjiden de tasarruf edilecek, gıdada sürdürülebilirlik sağlanacak.