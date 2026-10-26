FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Tarım ve Orman Bakanlığının görüşe açtığı tebliğ taslağına göre, reçel üretiminde kullanılan meyve miktarı artırılacak. Taslak doğrultusunda, reçel üretiminde kullanılacak meyve oranlarıyla ilgili düzenleme yapılması öngörülürken, bir kilogram reçeldeki meyve oranı 450 gramdan az olmayacak.

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak

Bakanlıkça hazırlanan "Türk Gıda Kodeksi Reçel, Jöle, Marmelat ve Tatlandırılmış Kestane Püresi Tebliğ Taslağı", kamuoyunun ve sektör paydaşlarının görüşüne sunuldu.

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak 1

AA muhabirinin taslaktan yaptığı derlemeye göre, düzenlemeyle söz konusu ürünlere ilişkin Avrupa Birliği Konsey Direktifi dikkate alınarak yapılan değişikliklerin mevzuata yansıtılması amaçlandı. Bu kapsamda, tanımlar bölümünde değişiklik yapılırken, turunçgil reçeli hariç, diğer reçeller için "marmelat" teriminin kullanılması uygun bulundu. "Jöle marmelatı" tanımı sadece turunçgil marmelatı için olacak şekilde düzenlendi.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

Marmelatın tanımı, "turunçgil marmelatı" olarak değiştirilerek, geleneksel marmelat tanımı korundu. Toplam şeker içeriğine ilişkin madde ise etiketleme mevzuatıyla düzenlendiğinden kaldırıldı.

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak 2

ÜRÜN ÇEŞİDİNE GÖRE MEYVE MİKTARI ARTIRILACAK

Taslağın yürürlüğe girmesi halinde reçel için bir kilogramda kullanılacak meyve püresi miktarı 450 gramdan az olmayacak.

Kırmızı frenk üzümü, kuş üvezi, yabani iğde, siyah frenk üzümü, kuşburnu ve ayvada meyve miktarı 250 gramdan 350 grama, zencefilde 150 gramdan 180 grama, kaju elmalarında 160 gramdan 230 grama ve çarkıfelek meyvesinde ise 60 gramdan 80 grama yükseltilecek.

Ekstra reçelde ise kilogram başına kullanılacak meyve püresi miktarı 500 gramdan az olmayacak.

Geleneksel marmelat üretiminde kullanılan püre miktarı en az 450 gram, tatlandırılmış kestane püresinde kestane miktarı ise en az 380 gram olacak.

Her eve giren gıda için düğmeye basıldı: 450 gramdan az olmayacak 3

ETİKETTE YENİ ZORUNLULUK

Tüketicilere ürünlerdeki etiketlerle meyve oranları konusunda bilgi verilecek. Buna göre, ürünün ne kadar meyveyle hazırlandığına ilişkin bilginin ürün adı ile aynı yüzeyde ve kolayca görülebilecek şekilde etikette yer alması zorunlu olacak. Turunçgil marmeladında da turunçgil meyvesinin adı belirtilerek ürün adı yazılabilecek.

ÜRETİCİLERE 2027'NİN SONUNA KADAR SÜRE VERİLDİ

Ürün adı, ham maddedeki azalan ağırlıklarına göre meyve ya da meyvelerin adları ile desteklenebilecek. Üç veya daha fazla meyveyle üretilen ürünlerde meyvelerin adları yerine "karışık meyve" ya da bunu karşılayan bir ifade kullanılabilecek ve meyve sayısı verilebilecek.

Tebliğin yayım tarihinden önce faaliyet gösteren gıda işletmecilerine tebliğe uyum sağlamaları için 31 Aralık 2027'ye kadar süre tanındı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!

%1,99 faizli ve 6 ay vadeli 50.000 TL krediniz Enpara'da!
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ev ve araba alacaklar dikkat: Faiz indirimi krediye yansır mı?Ev ve araba alacaklar dikkat: Faiz indirimi krediye yansır mı?
Hesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlarHesaplar değişti! Emekli, memur maaş zammında son rakamlar

Anahtar Kelimeler:
Tarım ve Orman Bakanlığı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

ABD duyurdu: "Ülkeyi terk edin" talimatı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

Uzmanından korkutan deprem uyarısı! 94 kilometrelik fay detayı

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

F.Bahçe'de Aziz Yıldırım'dan olay açıklama! "Mayıstan sonra yokum"

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çocuk istismarıyla suçlanıyordu! "Seks işçileriyle oldum ama..."

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

15 yıllık kahyalık yaptı! Tazminat davasında karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.