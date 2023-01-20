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Her eve giriyor ama cep yakıyor! 'Zam yarışı yapıyorlar' Damacana suya Edirne tava ciğeri örneği... 120 TL oldu

20.01.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Damacana su fiyatları vatandaşın cebini yakmaya devam ediyor. 35-40 TL'nin altında damacana su bulmak neredeyse imkansız hale gelirken fiyatların 55 TL'leri aştığı bile belirtiliyor. Bilindiği üzere gıdadan markete ve ulaşıma kadar pek çok sektörde fiyatlarla ilgili sabitleme ya da tavan fiyat hamleleri gelmişti. Vatandaşın şikayet ettiği damacana su konusuna dair de tavan fiyat talebi var. Üstelik bunun için Edirne tava ciğeri örnek gösterildi. Çünkü tava ciğerine de 120 TL tavan fiyat geldi.

Her eve giriyor ama cep yakıyor! 'Zam yarışı yapıyorlar' Damacana suya Edirne tava ciğeri örneği... 120 TL oldu

Hemen hemen herkesin evine giren damacana sulardaki son dönemde yaşanan fiyat artışı tüketicilerde şikayete yol açtı. 35-40 TL'nin altına su bulmanın zor olmaya başladığı şu dönemde damacana su fiyatlarının 55 TL'lerin üzerine bile çıktığından bahsediliyor. Temel ihtiyaç maddesi olan damacana suya enflasyonun 2 katından fazla zam gelirken bu zammı plastik gideriyle açıklayanlar olduğu kadar bunun gerekçe olamayacağını çünkü birçok kalemde gerileme olduğunu söyleyenler de var. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu Edirne tava ciğerini örnek göstererek damacana su fiyatlarına da tavan sınır getirilmesi gerektiğini belirtti. Çünkü Edirne tava ciğerine de tavan fiyat geldi ve tava ciğerinin tavan fiyatı 120 TL oldu. İşte detaylar...

DAMACANA SU FİYATLARI

ATV Haber’de yer alan habere göre; mikrofon uzatılan bir vatandaş “Dağdan gelen suyu 55 TL’ye satmak dolandırıcılıktan, fırsatçılıktan başka bir şey değil” yorumunu yaparken bir başka vatandaş ise “İş yerinde 40-45 TL’ye, evde 30 TL civarına alıyoruz” dedi.

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Damacana su fiyatları cep yakıyor. Yüzde 160’lık zam su almak isteyenleri şaşkına çeviriyor. Şu anda damacana suların fiyatları 34 TL’den başlıyor, 55 TL’ye hatta daha yukarılara kadar çıkıyor. Bunu öğrenen müşterilerin çoğu da artık bu sulardansa şebeke suyuna yönelmeye başladı.

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DAMACANA SU YERİNE ARITMA SUYA YÖNELDİLER

Vatandaşlar “Arıtma alsak daha mantıklı, uçtu gitti. Bir hafta bile gitmiyor 1 damacana su” derken satıcı Hasan Sızmaz ise “Müşteriler memnun değil bu fiyatlardan. İster istemez bizim satışlarımıza da yansıyor. Arıyorlar, arıtma taktıklarını söylüyorlar. Bizim müşterilerimizin yüzde 20-25’i arıtmaya döndü” şeklinde konuştu.

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"BU ARTIŞIN HİÇBİR MAKUL GEREKÇESİ YOK"

Ambalajlı Su Üreticileri Derneği Başkanı Hüseyin Karamehmetoğlu artışın sebebini plastik gideriyle açıkladı. TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu ise “SUDER Başkanı maliyetlerin içindeki suyun payının yüzde 3-5 olduğunu, esas maliyet unsurunun ambalaj olduğunu, nakliye olduğunu, etiket-kapak olduğunu söylerken burada bunu gerekçe olarak ileri süremez” dedi.

Ancak bahsedilen kalemlerdeki artış suya yapılan zammın çok altında. Hatta bazı kalemlerde gerileme bile var. Ağaoğlu, “6 aydır dolardaki artış sadece yüzde 5. Petrol fiyatları ve petrol türevi olan plastik hammadde fiyatlarında gerileme yüzde 40. Mazot fiyatları da yüzde 30 civarında geri geldi. Bu artışın hiçbir makul gerekçesi yok. Markalaşmış su firmaları aralarında zam yarışı yapıyor” ifadelerini kullandı.

Satıcı Hasan Sızmaz da “35 TL’ye geliyor. Sattığımız fiyat da 42,5 TL. 10 TL gibi bir fark arada. O da bizim evlere servisimiz, taşıma hammaliye dediğimiz rakam…” dedi.

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"EDİRNE CİĞERİNE TAVAN FİYAT KOYDULAR DA NİYE SUYA KOYMASINLAR"

Bilindiği üzere peş peşe, market, yemek, giyim, ulaşım gibi pek çok sektörde fiyatlara ya üst sınır getirildi, ya fiyatlar sabitlendi ya da zam yapmama kararları alındı. İşte su fiyatlarından şikayetçi olan tüketici de bu kararların benzerlerinin su fiyatları için de uygulanmasını istiyor.

TÜKONFED Başkanı Aydın Ağaoğlu bununla ilgili “Su temel gıdadır, temel ihtiyaçtır. Kamu otoritesi bir tavan sınır koyabilir. Netice itibarıyla Edirne ciğerine tavan fiyat koydular da niye suya koymasın” şeklinde konuştu.

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EDİRNE TAVA CİĞERİNE TAVAN FİYAT GELDİ

Edirne’nin meşhur tava ciğerine tavan fiyat geldi ve Edirne tava ciğerinin tavan fiyatı 120 TL oldu.

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Konuyla ilgili olarak Usta Bahri Dinar “2 oda buna karar verdi. Ama birçok arkadaşımız tabii ki bunu uygulamıyor. Benim fiyatım 90 TL. En az bir 2 ay hedefliyorum burada. Halkımız açısından baktığımızda daha yükseğe satamayacağız. Tavan fiyatın gelmesi bence iyi oldu. Artık 121 TL’ye kimse ciğer satamayacak. Halkımıza en az ücretten tava ciğer yedirmeyi hedefliyoruz” dedi. Uygulamanın ilginç olduğunu söyleyen vatandaşlar da iyi olduğunu söyleyenler de var.

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