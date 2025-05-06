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Her şey bedava bir dal için: 4 bin kişi sıraya girdi, metrelerce kuyruk oluştu!

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Kayseri'de Kocasinan Belediyesi tarafından 550 bin organik domates fidesi dağıtıldı. Sabahın erken saatlerinde sıraya giren 4 bin kişi, metrelerce kuyruk oluşturdu.

Mimarsinan Parkı'nda belediye tarafından dağıtılan domates fidelerinden almak için vatandaşlar sabahın erken saatlerinde sıraya girdi. 550 bin domates fidesinin dağıtıldığı etkinlikte, sıraya giren yaklaşık 4 bin kişi, metrelerce kuyruk oluşturdu.

YOĞUN İLGİ GÖSTERİLDİ

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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, "Kocasinan Belediyesi olarak düzenlediğimiz geleneksel domates fidesi etkinliğine vatandaşlarımızın her yıl olduğu gibi bu yıl da yoğun ilgi gösterdi. Bu domates fidelerini dağıtmamızın en önemli nedeni, vatandaşlarımızın sağlığıdır.

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Vatandaşlarımızın sağlıklı besine ve sağlıklı ürüne kolay ulaşabilmeleri adına üretilen yerli tohum fidelerinin özelliği, hibrit olmamaları ve yeniden tohumlanabilmeleridir. Bu organizasyon, Kayseri’de yöresel adıyla 'Karahıdır' olarak bilinen yerli tohumları yaygınlaştırmak amacıyla yapmış olduğumuz bir etkinliktir" diye konuştu.

"SABAH NAMAZINDAN BERİ BEKLİYORUZ"

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Sabahın erken saatlerinde domates fidesi almak için sıraya giren Mehmet Aşık ise "Sabah namazından sonra buraya gelerek bekliyorum. İncesu'da bahçeme dikeceğim. Daha önceki yıllarda da almıştım. Domatesler çok güzel ama bu sene az oldu. Her sene yapıyorlar. Memnun oluyoruz" dedi.

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Mehmet Sinanoğlu ise "Saat 06.00'da geldik. Domatesler güzel, fena değil. Sabah namazından beri bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

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İlk kez domates fidesi almaya geldiğini belirten Muteber Ekici de "İlk defa alıyoruz. Sabah 05.30'da ablamla geldik. Domatesler çok güzel. Ben memnunum" dedi.

(DHA)

Hissenet
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Anahtar Kelimeler:
domates Kayseri Kocasinan
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