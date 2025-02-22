Her yarım saat için 50 TL ödemeye hazır olun! Kafelerde masa ücreti dönemi

İstanbul’un bazı semtlerinde ve üniversite şehirlerinde kafe işletmecileri, sipariş vermeyen müşterilerden masa ücreti almaya başladı. Beyoğlu Taksim’de ve bazı lüks kafelerde her yarım saat için 20 ila 50 TL arasında değişen masa ücreti talep edildiği öğrenildi.

ÇAY 50 TL, KAHVE 100 TL

Çay fiyatlarının 50 TL, kahve fiyatlarının ise 100 TL'yi bulduğu bu mekanlarda, yeni uygulama tepki çekti.

"BU KADAR DA YAPMAMAK LAZIM"

Ekol Tv'deki "Balçiçek ile Şimdi" programının moderatörü Balçiçek İlter, konuyla ilgili yaptığı yorumda, “Öğrenciler oturacaklar, sosyalleşecekler. Bu öğrencilerin paraları olmayabilir, durumlar ortada... Bu kadar da yapmamak lazım. Kafe işletmelerini burada pek tutamayacağım” diyerek uygulamaya karşı çıktı.