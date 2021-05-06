Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor

Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayılarının giderek artması üzerine tam kapanmaya giden Türkiye’de, tarım işçileri ara vermeden ülkeyi doyurmak için çalışmaya devam ediyorlar. Mersin’in ve Türkiye’nin sebze deposu olan merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde de bir taraftan üretim devam ederken, bir taraftan da hasat yapılıyor.

Özellikle örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgede, tarım işçileri sıcak havanın etkisini iyice hissettirmesine karşın hasadı ara vermeden sürdürüyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, serada 40 dereceyi bulan sıcakta, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde gün boyu dolmalık biber topluyor. Ramazan ayı dolayısıyla birçoğu oruç olan işçilerin tek sıkıntısı ise tam kapanma nedeniyle topladıkları ürünlerin ellerinde kalması.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Kazanlılı üretici Süleyman Yaman’ın serasında hasada devam eden işçileri yalnız bırakmayarak, onlarla birlikte biber topladı.

"ONLAR EVLERİNDEN ÇIKMASINLAR, BİZ ONLAR ÇALIŞIYORUZ"

Serada biber toplayan tarım işçisi Hedibe teyze, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biz pandemide de çalışmaya devam ediyoruz. Oruç da tutuyoruz. Şu an herkes evinde oturuyor, biz onlar için çalışıyoruz, topluyoruz, üretiyoruz. Onlar evlerinden çıkmasınlar, biz onlar için çalışıyoruz” dedi.