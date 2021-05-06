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Herkes evdeyken onlar 40 derece sıcakta serada çalışıyor

06.05.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’de tam kapanma döneminde de tarım işçileri ara vermeden çalışmaya devam ediyor. Havaların ısınmasıyla özellikle seralarda sıcaklığın 40 dereceyi bulduğu bir ortamda her gün 8 saat çalışan tarım işçileri, Türkiye’ye seslenerek, “Onlar evlerinden çıkmasınlar, biz onlar için çalışıyoruz” mesajı verdiler.

Koronavirüs salgınında vaka ve vefat sayılarının giderek artması üzerine tam kapanmaya giden Türkiye’de, tarım işçileri ara vermeden ülkeyi doyurmak için çalışmaya devam ediyorlar. Mersin’in ve Türkiye’nin sebze deposu olan merkez Akdeniz ilçesi Kazanlı Mahallesi’nde de bir taraftan üretim devam ederken, bir taraftan da hasat yapılıyor.

Özellikle örtü altı üretimin yoğun olduğu bölgede, tarım işçileri sıcak havanın etkisini iyice hissettirmesine karşın hasadı ara vermeden sürdürüyor. Çoğunluğunu kadınların oluşturduğu işçiler, serada 40 dereceyi bulan sıcakta, sabahın erken saatlerinde başladıkları mesailerinde gün boyu dolmalık biber topluyor. Ramazan ayı dolayısıyla birçoğu oruç olan işçilerin tek sıkıntısı ise tam kapanma nedeniyle topladıkları ürünlerin ellerinde kalması.

Mersin Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz da Kazanlılı üretici Süleyman Yaman’ın serasında hasada devam eden işçileri yalnız bırakmayarak, onlarla birlikte biber topladı.

"ONLAR EVLERİNDEN ÇIKMASINLAR, BİZ ONLAR ÇALIŞIYORUZ"

Serada biber toplayan tarım işçisi Hedibe teyze, İHA muhabirine yaptığı açıklamada, “Biz pandemide de çalışmaya devam ediyoruz. Oruç da tutuyoruz. Şu an herkes evinde oturuyor, biz onlar için çalışıyoruz, topluyoruz, üretiyoruz. Onlar evlerinden çıkmasınlar, biz onlar için çalışıyoruz” dedi.

Günde 8 saat çalıştıklarını ve her işçinin 500-600 kilogram biber topladığını belirten Hedibe teyze, “Tabi ki zorlanıyoruz. Hava sıcak, seranın içindeyiz ve bazen sıcaklık 40 dereceyi buluyor. Çok zorlanıyoruz, terlerimiz üstümüzden akıyor ama çalışmamıza da ara vermiyoruz” diye konuştu.

İki yıllık üniversite mezunu 26 yaşındaki Mihriban Mininci de, “Sıcaklar da başladı. Mersin’in zaten sıcağı ve nemi çok fazla, Ramazan ayındayız. Birçok annemiz burada çalışıyor ve oruç tutmalarına rağmen burada çalışma zorunluluğu var. Siz evde kalın, biz sizin karnınızı doyuruyoruz” ifadelerini kullandı.

"ÜRÜNÜ TARLADA BIRAKMAK İSTEMİYORUZ"

Akdeniz Ziraat Odası Başkanı Musa Yılmaz ise sağlığın çok önemli olduğunu, ancak 17 günlük tam kapanma döneminde çiftçilerin büyük zorluk yaşadıklarını söyledi. Ürünlerin satılmadığını dile getiren Yılmaz, “Haller bomboş, pazarlarımız kapalı. Ülke genelinde pazarlarımız açık olsaydı bir nebze de olsa çiftçimizin ürünleri kısmen pazarlarda değerlenecekti ama maalesef sadece marketler zincirine mahkum kaldık. Ürünü tarlada bırakmak istemiyoruz; arkadaşlarımız emek çekiyorlar. Ürün yetişmiş, dalından koparmak zorundayız. Para etse de etmese de yine emek verip, para harcayıp ürünlerimizi seradan çıkarmak zorundayız” dedi.

Yılmaz, sıkıntıların giderilebilmesi için ülke genelinde semt pazarlarının açılması talebinde bulundu. Bu konuda Mersin’de de il yetkilileriyle görüşmeler yaptıklarını dile getiren Yılmaz, çalışmalarına devam ettiklerini söyledi.

Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) pandemi Mersin Türkiye
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şükretsınler en azından su durumda işleri var

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