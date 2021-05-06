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İzmir'de kilosu 10 bin liraya et: Araba takası isteyen var

06.05.2021 11:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İzmir’in Torbalı ilçesinde bir kasap dükkanında satılan sığır eti, fiyatıyla dikkatleri üzerine çekiyor. Kilosu bin 200 dolar (yaklaşık 10 bin TL) olan et için yurt içi ve yurt dışından birçok talep geliyor.

İzmir'in Torbalı ilçesi Ayrancılar Mahallesindeki bir kasapta bulunan etlerin hazırlanışı biçimi ve fiyatları dikkat çekiyor.

Birçok et çeşidi bulunan kasap dükkanında en dikkat çekici olan ürün ise kilosu bin 200 dolara satılan ve Japon ırkı ‘wagyu’ cinsi sığırından elde edilen ‘kobe’ eti.

Alınan embriyolar sayesinde Türkiye’de de yetiştirilebilen bu sığır, yetiştirilme koşulları ve pahalılığıyla ön plana çıkıyor. Özel karışım yemlerle ve uygun hava koşullarında büyütülen sığırların eti ise yetiştirilme aşamasında olduğu gibi meşakkatli bir işlemden geçiyor.

Etlerin geçtiği işlemlerden bahseden Kasap Bedirhan Günbey, “Burada etlerimizi kaya tuzunda 40 ila 60 gün arasında dinlendiriyoruz. Buradaki dinlendirme amacımız etin pişirme seviyesini en az seviyeye indirmek.

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Burada kendimize özel 15 çeşit baharatımız var. Eti önce baharatlarla beraber dövüyoruz, daha sonra tereyağına bandırıp kaya tuzuna sürtüyoruz. Etlerimizi güzelce marine edip lezzetimize lezzet katıyoruz. Etlerimizi döküm tavayı kızdırdıktan sonra iki yanını da bir buçuk dakika pişiriyoruz ve yemeye hazır hale geliyor” diye konuştu.

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160 TL’den bin 200 dolara kadar et bulunduğunu söyleyen Bedirhan Günbey, “160 TL’lik etimizden dahi alan insanlar bu eti daha önce hiçbir yerde yemediklerini söylüyor. Mesela ekonomik şartlardan dolayı bin 200 dolarlık eti herkes tercih edemiyor. Fakat bu etten alan insanlar da çok iyi bir şekilde geri dönüşler yapıyor. Etin fiyatı, bilmeyen insanlara pahalı geliyor. Sosyal medya sayesinde Dubai’den Katar’dan özel olarak gelen müşterilerimiz var. Bilen insanlar da bunun için geliyor. Bilmeyen insanlara etin tadına baktırıyoruz ve bu şekilde etin lezzetini gösteriyoruz” sözlerine yer verdi.

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Kasap Mehmet Günbey ise hayvanların İç Anadolu bölgesinde nemsiz bir ortamda yetiştirdiklerini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: “Bu hayvanların stressiz yetiştiği ortam -10 ile +10 derece arasındadır. Orada arpa, mısır ve özel kendimize ait karışımlarımızın olduğu yemlerle besleniyor. Etlerin elde edildiği hayvanlardan biri de Japon ırkı. Şu an biz bunu kendimiz besliyoruz. Onların yöntemlerinden biraz farklı besliyoruz.

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Türkiye’nin birçok yerinden talep geliyor. Mesela müşterilerimizin uçak biletlerini alıyoruz, geliyorlar ve etin tadına bakıyorlar. Beğeneceklerine kesin eminiz. Alışverişini yapıp tekrar uçağına bindirip müşterilerimizi memleketlerine gönderiyoruz. İsrail’den, Katar’dan, Dubai’den gelen talepler çok. Bazen müşterilerimiz espri amaçlı olarak arabalarının anahtarlarını getirip et ile araba takası yapmaya çalışıyorlar.”

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Kasaba et almak için gelen müşteri Uğur Gülvancı da, “Bu kasabı sosyal medyadan gördüm. Kuzenim de buraya çok geliyor. Lezzetini anlata anlata bitiremedi. Biz de eti çok seviyoruz. Gece saatlerinde telefona bakarken burasının videolarını izliyoruz, yerimizde duramıyoruz.

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Bir gelip deneyelim dedik. Çok güzel olduğuna eminim. Özel olarak buraya geldim. Arabayı yolun başına park ettim, 10 dakikadır yürüyorum. Pişman olmayacağıma çok eminim” ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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İzmir
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Okuyucu Yorumları 33 yorum
ABARTIN ABARTIN ÜLKEDE ZENGİN AKÇILAR ÇOK ONLAR YESİN
hemen siyaset yapın farkında mısın iyi okuyor musun haberi IZMIRRRRR DIYOR sizin memleket yani senin gibiler yer 10 binlik eti burda muhalefet yapma
Bir porsiyona 10 bin tl vermek biryana 100 liralık erzak kolileriyle 400 bireyin tabağına ikramda bulunabilmenin lezzetine ulaşmayı yeğlerim. Varsın o lezzete bir ömür uzak kalayım.
yakında hindistan gibi olacaz zengin 10 tl verip bi kilo et alacak fakir hint fakiri.. ülkeyi yonetenlerde avrupa bizi kıskanıyor türküsünü dolamışlar dilene.. hey Allah'ım sen konuyu biliyosun ilk seçimde insallah...

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