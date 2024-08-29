FİNANS

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Herkes yapabilir ama eleman sıkıntısı yaşıyorlar! Firmalar ilan üstüne ilan veriyor: Barınma yerine kadar... 'Bu iş gençlere daha uygun'

Herkes yapabilir ama eleman sıkıntısı yaşıyorlar! Firmalar ilan üstüne ilan veriyor: Barınma yerine kadar... 'Bu iş gençlere daha uygun'

29.08.2024 12:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye’de pek çok sektörde yaşanan eleman sıkıntısının son yıllarda ulaştırma sektörünün de en büyük sorunlarından olduğu aktarıldı. Ulaşım ve taşımanın yüzde 95’inin karayolu taşımacılığıyla yapıldığı Türkiye’de sektörün en büyük sorununun kalifiye elaman bulma sorunu olduğunu belirten Aydın Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Semih Özmeriç ciddi bir planlama yapılması gerektiğini söyledi. Firmalar ilan üstüne ilan verirken Özmeriç "Sektörde gençlere ihtiyaç var" deyip çağrı yaptı.

Herkes yapabilir ama eleman sıkıntısı yaşıyorlar! Firmalar ilan üstüne ilan veriyor: Barınma yerine kadar... 'Bu iş gençlere daha uygun'

Türkiye'de neredeyse herkesin ehliyeti var ama şoför kıtlığı yaşanıyor! Aydın’da ulaşım ve taşıma sektöründe faaliyet gösteren bazı firmalar ilanla maaş, yemek ve barınma yeri desteği vereceğini belirterek ilanla otobüs şoförü aramaya başladı. Sektörde faaliyet gösteren pek çok firma özellikle ağır vasıta şoförü konusunda ciddi sıkıntı olduğunu belirterek gerekli önlem alınmaması halinde önümüzdeki süreçte ulaşım ve taşıma sektöründe tıkanmaların yaşanmasından endişe ettiklerini belirttiler.

"TEMEL SORUN PLANSIZLIK"

Türkiye’de sürücü belgesine sahip kişi sayısının her geçen gün artmasına hatta bazı üniversitelerde kaptanlık bölümü bile açılmasına rağmen ulaştırma ve taşıma sektöründe ciddi şoför sıkıntısı yaşandığını kaydeden Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç, sorunun temelinde ‘plansızlık’ olduğunu belirtti.

AW276715_02

"SEKTÖRDE GENÇLERE İHTİYAÇ VAR"

Türkiye’de üretim ve hizmet sektörünün en büyük sıkıntılarından birinin ‘ara eleman’ sıkıntısı olduğunu kaydeden Başkan Özmeriç, “Özellikle ciddi dikkat isteyen şoförlük mesleğinin gençlere sevdirilmesi gerekiyor. Şu anda ağır vasıta şoförlüğü yapanların büyük bir kısmı 60 yaşın üstündeki kişilerden oluşuyor. Ağır vasıta şoförü bulma sıkıntısından dolayı ülkemizde tehlikeli madde taşıyan araçlar ile okul servisi taşıyan araçları kullanan şoförler hariç SRC Belgesi’ndeki yaş sınırı 66’dan 69’a yükseltildi. Bu da sektörde yaşanan eleman sıkıntısını ve yeni yetişen gençlerin ağır vasıta şoförlüğü yapmadığını gösteriyor. Oysa şoförlük mesleğini icra edenlerin refleksleri ve dinamikliği oldukça kuvvetli olmalıdır. Yaş ilerledikçe tecrübe olsa bile refleksler zayıflıyor. Bu nedenle sektörde gençlere ihtiyaç var” diyerek ulaşım ve taşıma sektörüne destek verilmesi gerektiğini söyledi.

AW276715_03

“VAKİT KAYBETMEDEN PLANLAMAYA GİDİLMELİ”

Türkiye’de başta tarım olmak üzere pek çok sektörde emeğin karşılığını alamamanın en önemli nedenlerinden birinin planlama eksikliği odluğunu kaydeden Başkan Özmeriç, “Her sektör kendi arasında bir araya gelip planlama yapılmalı. Arz talep dengesi öncelikle ele alınıp ciddi bir planlama ile hem sektördeki boşuna masraf hem de milli ekonominin zarar görmesi önlenebilir. Bunu örneklendirecek olursak, mesela bir il veya ilçe otogarından aynı anda aynı noktaya onlarca otobüs hareket ediyor. Bu otobüslerin kapasitesinin yüzde 60’ı boş oluyor. Oysa planlama yapılsa araçlar dolu gitse hem yakıt, hem şoför ve amortisman giderleri kısılacağı gibi milli ekonomi de olumsuz etkilenmeyecektir. Kısacası her sektörde olduğu gibi ulaşım ve taşıma sektöründe de ciddi bir planlamaya gidilmelidir” diye konuştu. (İHA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır

Önceki İçerik Sonraki İçerik
Anahtar Kelimeler:
Şoför Aydın eleman ilan meslek
En Çok Okunan Haberler
'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

'Çözülmeyen bir sır perdesi' Saat saat anlattı: 2,5 saatlik boşluk var!

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

Küçükçekmece'de metrobüs kazası! İşte o anlar

Uzun yıllardır sektörün öncülerindendi! 70 yıllık dev konserve markası Tamtad iflas etti

Uzun yıllardır sektörün öncülerindendi! 70 yıllık dev konserve markası Tamtad iflas etti

Emeklilik sistemi değişiyor mu? İşte yeni sistem için konuşulanlar…

Emeklilik sistemi değişiyor mu? İşte yeni sistem için konuşulanlar…

Artık gram altın değil o tercih ediliyor! Binlerce kişi aldı

Artık gram altın değil o tercih ediliyor! Binlerce kişi aldı

Uzman isim araç muayenesindeki yeni tarifeyi açıkladı

Uzman isim araç muayenesindeki yeni tarifeyi açıkladı

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Yıldız savaşları başlasın! Star Wars temalı LEGO setler indirime girdi

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Uçak tuvaletine kamera yerleştirip kız çocuklarını kaydediyordu

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

Saç, sakal, yüz; hepsi için tek cihaz! Şimdi indirimde, kaçırmayın

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.