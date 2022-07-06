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Herkesin aklı fikri orada: Benzin fiyatları düşecek mi? Uzman isim 'Çabalar sonuç verdi' diyerek duyurdu

06.07.2022 15:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tüm dünyada akaryakıt problemleriyle ilgili sıkıntılar yaşanırken benzin fiyatlarıyla yeni gelişmeler yaşanıyor. Rusya - Ukrayna kriziyle birlikte brent petrolün artması, döviz kurundaki dalgalanmalar nedeniyle motorinin litre fiyatı 30 TL'ye kadar çıkmıştı. Peş peşe gelen indirimlerin ardından dün benzine yeni bir zam öngörülmüş fakat sonra geri çekilmişti. Akaryakıt (motorin benzin) fiyatları düşecek mi?

Herkesin aklı fikri orada: Benzin fiyatları düşecek mi? Uzman isim 'Çabalar sonuç verdi' diyerek duyurdu

Motorin ve benzin fiyatlarına indirim beklenirken zam haberi dikkat çekmişti. Daha sonra benzine yapılması planlanan 96 kuruşluk zam iptal edildi. Küresel bazda talebin azalacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarında sert gerilemeye yol açtı. Brent petrol düşüyor, benzin neden düşmüyor? Çok konuşulan akaryakıt fiyatlarıyla ilgili uzman isimden dikkat çeken açıklama geldi.

SİNEM ERYILMAZ

MYNET’E konuşan Enerji Uzmanı Dr. Rahmi İncekara, Türkiye'deki benzin fiyatlarıyla ilgili yorumlarda bulundu. Hem petrol hem de petrol içeren ürünlerin dolar cinsinden fiyatlandığını belirten İncekara, bu durumun da artışa sebebiyet verdiğini söyledi.

MOTORİN VE BENZİN FİYATLARINDA SON DURUM NE? İNDİRİM...

'Petrol fiyatları küresel resesyon (durgunluk) beklentisi ile sert düşüş yaşamıştır. Dün gün içerisinde 113 dolar seviyelerini gören Brent petrol akşam saatlerinde yüzde 10'un üzerinde değer kaybetti. Brent petrol fiyatlarında küresel resesyon beklentisi ile birlikte talebin azalacağına yönelik beklentiler petrol fiyatlarında sert gerilemeye yol açmıştır. Petrol fiyatlarına ilişkin görüşler, Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın tetiklediği jeopolitik riskler ve küresel resesyon endişesi ile farklılık arz etmektedir.

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"ABD'NİN ÇABALARI SONUÇ VERDİ"

Öyle ki, Citi Group, ham petrol bu yıl sonuna kadar varil başına 65 dolara düşebileceğini, talebi felce uğratan bir durgunluk olursa 2023 yılında 45 dolara düşebileceği konusunda uyardı. JPMorgan ise, ABD ve müttefiklerinin Rus petrol fiyatına sınır getirme yönündeki çabalarının sonuç vermesi ve Rusya'nın petrol ihracatının 5 milyon varil azalması halinde petrol fiyatlarının 380 dolar/varile kadar çıkabileceğini öngörmektedir.

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'FİYATLAR ÜZERİNDE BELİRLEYİCİ OLAN FAKTÖRLER...'

Türkiye'nin dışa bağımlılığı petrol ve doğalgazda oldukça yüksektir. Petrol ve petrol içeren formülle belirlenen doğalgaz fiyatları da ABD Doları cinsinden fiyatlanıyor. Dolayısıyla petrol fiyatlarındaki artış akaryakıt fiyatlarının artmasına sebep olurken, düşüş ise akaryakıt fiyatlarının düşmesine neden olmaktadır. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde toptancı ve bayii marjı ve benzeri maliyetler dışında iki tane ana değişken var: Ürün fiyatı ve vergilendirme. Bu iki değişken de fiyat üzerinde belirleyicidir. Brent petrol fiyatlarındaki düşüş akaryakıt fiyatlarında düşüş yaratsa da, Türk Lirasındaki değer kaybı ve vergilendirme etkisiyle yüksek montanlı gerçekleşmemektedir.'

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Anahtar Kelimeler:
akaryakıt fiyatları
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