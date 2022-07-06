Elektrikli otomobilllerdeki ÖTV indirimi Resmi Gazete'de! Bazı otomobillerin fiyatı 300 bin TL düştü: Mini Cooper, Volvo, Mini Cooper, Seres 3, Skywell ET5...

Otomobil fiyatlarındaki artış ikinci el piyasasını etkiledi. Son bir yılda otomobillerin fiyatı iki katından fazla artarken, benzin ve motorin fiyatlarındaki yükseliş de araç sahibi olmak isteyenleri kara kara düşündürüyor. Dizel ve benzinli araçlara kıyasla elektrikli araç satışları ise yok denecek kadar az. Ancak, birçok ülke ise şimdiden elektrikli araçları benimsemiş görünüyor. Elektrikli otomobil satışlarında Çin, Norveç, Hollanda ve İsveç öne çıkarken, ÖTV ve dolar kurunun yüksek olması Türkiye'de elektrikli araçlara olan ilgili azaltıyor.

ELEKTRİKLİ OTOMOBİLLERDE ÖTV DÜZENLEMESİ

Geçtiğimiz günlerde torba yasaya dahil edilen elektrikli araçların Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranlarını yeniden belirleyen kanun teklifi, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) gerçekleştirilen oylamada kabul edildi.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI, FİYATLAR DÜŞECEK

Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni ÖTV düzenlemesiyle Türkiye'nin yerli otomobili Togg'un fiyatını daha ulaşılabilir seviyeye çekmesi amaçlanırken; düzenleme, hali hazırda bayilerde satılan ve önümüzdeki dönemde de satışa sunulması planlanan birçok elektrikli otomobilin fiyatını da düşürecek.

YENİ ÖTV DÜZENLEMESİNDE NE DEĞİŞTİ?

Yeni düzenleme ile birlikte motor gücü 160 kW'ı geçmeyen ve matrahı 700 bin TL altında olan araçlarda ÖTV, yüzde 10 olarak uygulanacak.

160 kW altı, ancak matrahı 700 bin TL ve üstü olan araçlarda yüzde 40; 160 kW üstü ve matrahı 750 bin TL'yi geçmeyenlerde yüzde 50, geçenlerde ise yüzde 60 olarak belirlenecek.

Elektrikli otomobillerin ÖTV'sinde yapılan değişiklikte, oranlar haricinde en büyük değişikliğin hesaba matrah değerlerinin de eklenmesi olduğu görülüyor.

BAZI OTOMOBİL MODELLERİNDE 300 BİN TL'LİK İNDİRİM

Pazardaki Çinli modeller Skywell ET5 ve Seres 3 ise, ÖTV değişkliğinden en çok etkilenen haberler arasında yer alıyor. Her iki otomobilin de ÖTV oranı yüzde 60'tan yüzde 10'a düşerek tüketicisine yaklaşık 300 bin liradan fazla fiyat avantajı sağlayacak.

Elektrikli Hyundai Kona'nın fiyatı ise 895 bin TL'den 787 bin TL'ye kadar düşecek.

*Bunun dışında, fiyatı düşmesi beklenen diğer elektrikli araçlar şu şekilde:

Mini Cooper SE (137 kW)

Eski fiyat: 1 milyon 198 bin 176 TL

Yeni fiyat: 823 bin 745 TL

Volvo XC40 (170 kW)

Eski fiyat: 1 milyon 351 bin 647 TL

Yeni fiyat: 1 milyon 266 bin 700 TL

Seres 3

Eski fiyat: 1 milyon 150 bin TL

Yeni fiyat: 790 bin 625 TL

Skywell ET5

Eski fiyat: 1 milyon 038 bin 333 TL

Yeni fiyat: 713 bin 854 TL

SON OTOMOBİL KAMPANYALARI! İŞTE FİYAT LİSTESİ

Öte yandan diğer otomobil markaları da güncel ve kampanyalı otomobil fiyat listelerini açıkladı.