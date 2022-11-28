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Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

28.11.2022 09:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Eskişehirli telefon tamircisi Hıdır Yıldız, hurda cihazların içinde altın arıyor. İzlediği video sonrası kentte hurda telefon bırakmayan telefon tamircisi Yıldız, “Ana kartların üzerindeki sarı alaşımlarda 14 ve 22 ayar değerinde altın mevcut” dedi.

Herkesin evinde var! Hurda cihazların içinde 'altın' arıyor' Kentte eski telefon bırakmadı

Eskişehirli telefon tamircisi Hıdır Yıldız, ana kartların üzerindeki altın kaplama iğneleri sökmek için kentteki hurdaya çıkan telefonları ve diğer elektronik cihazları biriktirmeye devam ediyor. Dükkanındaki kutuların içerisinde bulunan kullanılamaz haldeki telefon ve notebook gibi cihazların kendisi için bir servet olduğunu anlatan 30 yaşındaki Yıldız aynı zamanda boş vakitlerinde ise onları parçalayıp ana kartlarını ayırdığını dile getirdi. Bu işe bir gün telefon hurdası toplayan birisinin vesilesi ile başladığını aktaran Yıldız, “Ana kartlar elektronik sistemlerin çoğunda var ve sarı gördüğünüz alaşımların yüzde 99’u altındır” şeklinde konuştu.

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“İNTERNETTEN ANA KARTLARIN ÜZERİNDEKİ ALTININ NASIL AYRILDIĞINI İZLEDİM”

Dükkânında biriktirmeye devam ettiği elektronik cihazlar ile görenlerin dikkatini çeken genç telefon ustası Yıldız, “Bir gün İstanbul’dan buraya gelen birisini misafir ettim. Telefonların içerisindeki ana kartları, kilosu ile belirli fiyatlarda satın aldıklarını anlattı. Ben de elimde bir sürü çalışmayan telefon bulunduğunu ve o cihazların ana kartlarını çıkartabilmem için aşağı yukarı bir hafta sürebileceğini söyledim. Sonrasında ise internetten ana kartların üzerindeki altının nasıl ayrıldığını izledim. Demir bir bidondaki kezzap ve asitli suya ana kartları döktüler. Bütün kartlar o suyun içerisinde eridi ve altınlar da su yüzeyine çıktı” dedi.

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“MÜHENDİSLER ALTINI İYİ BİR AKTARIM GÜCÜ OLDUĞU İÇİN CİHAZLARA MONTAJLAMIŞ”

“Ana kartları söktüğümde üzerindeki sarı alaşımları fark ettim” diyen Yıldız, sözlerine şu şekilde devam etti:
“Kartların üzerindeki durumu araştırdım ve seyrettiğim birçok videodan sonra da bunların altın olduğunu tasdikledim. Elimdeki 200’e yakın hurda telefonu arkadaşım ile beraber sökerek ana kartlarını ayırdık. Araştırmalarımıza göre kartlardaki alaşımlarda, 14 ve 22 ayar değerinde bir altın olduğunu öğrendik. Telefonlardaki altın maddesi ise içerisindeki çeşitli şebekeleri ve interneti desteklemek amacı ile mühendisler tarafından iyi bir aktarım gücü olduğu için montajlanmış. Ana kartlar sadece telefonlarda bulunmuyor. Elektronik sistemlerin çoğunda var. Kumandalar başta olmak üzere bilgisayar kasalarında ve atari kasetlerinde de mevcut. Yani sarı gördüğünüz alaşımların çoğu yüzde 99 altındır.” (İHA)

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Eskişehir eski telefon

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