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HES kodu alma sayfası | e-Devlet ve SMS ile HES kodu nasıl alınır?

EKONOMİ HABERLERİ  | 30.03.2021 17:16 | Son Güncelleme

Koronavirüs pandemisi boyunca hemen her alanda gerekli olan HES kodu artık hayatımızın bir parçası haline geldi. Pek çok yer HES kodu olmadan vatandaşları kabul etmiyor. Elinde kod bulunmayan vatandaşlar HES kodu nasıl alınır sorusunun cevabını araştırmaya koyuldu. Peki e-Devlet ve SMS ile HES kodu nasıl alınır? İşte HES kodu alma sayfası ve yöntemi...

Yaklaşık 1 senedir hayatımızda bulunan Koronavirüs pandemisi boyunca hemen her alanda gerekli olan HES kodu artık hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda. Peki e-Devlet ve SMS ile HES kodu nasıl alınır?

HES KODU NASIL ALINIR?

HES KODU NASIL ALINIR?
HES kodu almanın birden çok yolu bulunmakta.

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?

SMS İLE HES KODU NASIL ALINIR?
SMS ile HES kodu almak için; HES yazıp aralarında boşluk bırakılarak sırasıyla T.C. kimlik numarası, T.C. kimlik seri numarasının son 4 hanesi ve paylaşım süresi yazılır.
Yazılan bilgiler 2023'e SMS olarak yollanır. HES kodu telefonunuza mesaj olarak gelecektir.

E-DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?

E-DEVLET İLE HES KODU NASIL ALINIR?
Öncelikle kimlik bilgileri ve şifrenizle birlite E-Devlet'e giriş yaparak, arama kısmından HES Kodu Üretme ve Listeleme seçeneğine ulaşmalısınız.
Ardından çıkan "Kodun üretileceği kişi seçimi" sekmesinde kendiniz için veya çocuğunuz için seçeneklerinden birini seçmelisiniz.
Gelen sayfaya açıklama kısmına HES kodunuz için bir isim yazabilirsiniz. Aşağıdan geçerlilik süresini de seçmelisiniz. Süresiz veya süreli seçeneklerini seçebilirsiniz. Bilgileri doldurduktan sonra "Devam Et" butonuna tıklayın.
HES kodunuz yeşil sekmede belirecek ve belirttiğiniz süre zarfında geçerli olacaktır.
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