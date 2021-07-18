Hesap netleşti! Bayramda çalışana en az 518 TL

Önümüzdeki salı gününden itibaren kurban Bayramı'nı idrak etmeye başlayacağız. Öncesinde de pazartesi günü arefe günü olacak. Yasalarımızda dini ve milli bayramlar resmi tatil olarak kabul ediliyor. Böylece arefe günü ile birlikte Kurban Bayramı 4.5 gün resmi tatil olarak kutlanacak.

Bu yıl Kurban Bayramı öncesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü de resmi tatil olarak kutlandı. Böylece birbiri peşi sıra gelen resmi tatil süresi 5.5 günü buldu. Resmi tatillerde çalışılmaması dışında bir ücretlendirme sistemi de bulunuyor. Birçok sektör resmi tatillerde iş başında olmak zorunda. Böylece işçiler tatil yerine çalışıyorlar. Bu da yasalarımıza göre ücretlendiriliyor. 15 Temmuz ile birlikte toplamda 5.5 günlük süre için ek ücret imkanı doğmuş oldu. Resmi tatil günlerinde çalışılmıyor. Çalışmayan işçiler maaşlarını tam alıyor. Bu günlerde çalışan işçilere ise her gün için ayrıca bir günlük ücret ödenmesi gerekiyor.

NASIL HESAPLANIYOR?

Aylık maaş alarak çalışan bir kişinin toplam brüt ücreti 30 güne bölünerek bir günlük ücret tutarı hesap ediliyor. Çıkan rakam ikiyle çarpılarak bayram çalışmasının ücreti bulunuyor.Yani maaşı 3.000 lira olan bir işçinin günlük yevmiyesi 100 lira olarak hesaplanıyor. Bu işçiye bayramda çalıştığı her gün için 100 liraya ilaveten, ayrıca 100 lira ödeniyor. Bayramda çalıştığı gün için 100 lira değil, 200 lira alıyor.

Eğer bayram günü buna ilaveten mesai de yapmışsa, yani 7.5 saatten fazla çalışmışsa her saat çalışması için de yüzde 50 fazlasıyla ücret ödeniyor. Asgari ücretli bir işçiye 2021 yılı için günlük brüt 119.25 TL, net olarak da 94.20 TL ücret ödenmesi gerekiyor.

15 Temmuz'da ve 4.5 günlük bayram tatilinin tamamında çalışmak zorunda kalan asgari ücretli işçiye, normal ücretine ilave olarak 518.10 TL ücret ödenecek.

FAZLA MESAİ DE ÖDENİR

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti nakit olarak ödeniyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor.O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor. bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, eğer bir de fazla mesii yapmışlarsa yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti daha alıyorlar.

GAZETECİLERİN ÖDEMESİ FARKLI

Bayramlarda çalışan sektörlerin başında medya geliyor. Gazetecilerin bayramlarda çalışmaları, diğer işçilere göre farklı ücretlendiriliyor.Basın İş Kanunu'nda genel tatil ücreti kavramı bulunmuyor. Bu yüzden de gazetecilerin çalışmaları tatil ücreti olarak değil fazla mesai olarak değerlendiriliyor. Diğer işçiler bayram çalışmalarında tam yevmiye alırken, gazetecilerde bu yevmiye yarım olarak, yani fazla çalışma şeklinde uygulanıyor.

Günlük 100 lira yevmiye alan bir işçi bayramda çalışınca 200 lira alırken, gazeteci tam gün çalıştığında 150 lira alıyor. Gazetecide fazla çalışma ücreti saate göre belirleniyor.

Dolayısıyla gazeteciler bayram günlerinde ya da resmi tatillerde kaç saat çalışmışlarsa o kadar saat ücretini yüzde 50 fazlasıyla alıyorlar.

İDARİ İZİN ÖZELİ KAPSAMAZ

Bayramlarda kamu çalışanları için verilen idari izinler özel sektörde mesai olarak nitelenmiyor. Eğer işveren kendi inisiyatifiyle tatili uzatırsa bu durumda özel sektör çalışanları da idari izinli sayılıyor.

PARA YERİNE İZİN OLMAZ

Bayramlarda yapılan çalışmaların ücreti para olarak ödeniyor. Bu ödemelerin bir sonraki ücret ile birlikte verilmesi gerekiyor. Bu çalışmalar yerine izin kullandırma gibi bir uygulama mevzuata aykırı kabul ediliyor. O yüzden çalışan işçilere izin yerine paralarının ödenmesi gerekiyor.

Bayramda çalışanlar fazladan yevmiye alırken, bir de fazla mesai yapmışlarsa, yani haftalık çalışma süresi 45 saati geçerse bu kez ayrıca fazla çalışma ücreti de alıyorlar. Fazla mesailerin bir mali zorluk yoksa ödenmemesi işçiye haklı fesih ile tazminat alma hakkı da tanıyor. İş Kanunu'nun 24. Maddesi bu hakkı düzenliyor.



