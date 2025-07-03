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Hesaplar değişti! En düşük emekli maaşı için rakam... Kritik Haziran enflasyonu belli oldu

Haziran ayı enflasyon rakamları belli oldu. TÜİK'in açıkladığı veriye göre, Haziran ayında enflasyon yüzde 1,37 olurken yıllık enflasyon 35,05 oldu. Buna göre, SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam alacak. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak? İşte detaylar...

Hesaplar değişti! En düşük emekli maaşı için rakam... Kritik Haziran enflasyonu belli oldu
Hande Dağ

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? Milyonlarca emekli ve memur Haziran ayı enflasyonuna kilitlenmişti. TÜİK'in haziran ayı enflasyon rakamlarını açıklamasıyla beraber memur ve emekli zamlı maaş hesabı başladı. 6 aylık enflasyon farkının netleşmesiyle birlikte SSK ve Bağ-Kur emeklileri yüzde 16,67 zam alacağı belli oldu. Peki, en düşük emekli maaşı ne kadar olacak?

Hesaplar değişti! En düşük emekli maaşı için rakam... Kritik Haziran enflasyonu belli oldu 1

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE KADAR OLACAK?

En düşük emekli maaşı rakamının belli olması için bir yasal düzenleme gerekiyor. Halen 14 bin 469 TL olarak uygulanan en düşük emekli maaşında yeni rakamın ne olacağı merak ediliyor. Eğer, SSK ve Bağ-Kur emeklilerine olduğu gibi en düşük emekli maaşında da yüzde 16,67 oranında zam yapılması halinde yeni rakamın 16 bin 880 TL'ye yükselmesi bekleniyor.

Hesaplar değişti! En düşük emekli maaşı için rakam... Kritik Haziran enflasyonu belli oldu 2

CUMHURBAŞKANI YARDIMCISI CEVDET YILMAZ'DAN "BU ENFLASYONDAKİ ARTIŞI ONLARA DA YANSITACAK BİR FORMÜL ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ" MESAJI

Cevdet Yılmaz konuyla ilgili "Enflasyon açıklandıktan sonra memur maaş artışları, emeklilerle ilgili normal, kurala dayalı artış oranları belirlenmiş olacak. En düşük emekli aylığı dediğimiz hadise ise kural bazlı bir şey değil. 2019'da biliyorsunuz sistemimize ilk defa girdi. Normalde prime dayalı bir sistemle değil, düşük prim ödediği halde çok düşük maaş alanlara bir destek olarak aslında bu gündeme geldi. İlk başladığında 50 bin kişiyi sadece kapsıyordu. Yarın açıklanacak enflasyonla birlikte aynı oranı yansıtırsanız 4 milyon kişiyi kapsar hale gelecek. Burada da şöyle bir mesele var, kanunla bunu yapmak durumundasınız. Kanunla değiştirmek durumundasınız bu oranı. Çünkü kurala dayalı bir oran değil, prime dayalı bir maaş değil. Burada da esas irade Meclisimizde. Grup Başkanımız Abdullah Güler Bey bir açıklama yaptı. Çalışma Bakanımız açıklama yaptı. Biz kanuni bir değişiklik yapmazsak, alt sınırın altında kök ücreti olanların maaşı değişmemiş olacak. Bunu arzu etmiyoruz tabii. Dolayısıyla bu enflasyondaki artışı onlara da yansıtacak bir formül üzerinde çalışıyoruz. Bu tabii sonuçta Meclisimizin takdirinde. Yapılması halinde, yani varsayım olarak söylüyorum, 4 milyon insanı etkileyecek. Kamuya da aşağı yukarı 40 milyar lira ilave bir maliyet oluşturacak bir hadise. Ama biz bütün imkanlarımızla her zaman emeklimizin yanında olduk. Bundan sonra da, az önce bahsettiğim şu ekonomik gelişim süreci, enflasyonun düşüşü, ülkemizin ekonomik temellerinin sağlamlaşmasıyla, imkanlarımız arttıkça emeklimizin yanında olmaya devam edeceğiz" demişti.

Hesaplar değişti! En düşük emekli maaşı için rakam... Kritik Haziran enflasyonu belli oldu 3

BAKAN IŞIKHAN'DAN RAKAM ÇOK KISA SÜRE SONRA MECLİS'E SUNULACAKTIR" AÇIKLAMASI

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ise geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamasında, en düşük emekli ücretinin yükselmesine ilişkin 6 aylık enflasyon oranlarını işaret ederek, ‘’3 Temmuz’da haziran ayı enflasyon rakamı belli olduğunda, yılın ilk 6 ayında gerçekleşen TÜFE de ortaya çıkacak ve Hazine ve Maliye Bakanımız ile Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerekli görüşmeleri yapacağız. Sonra konu ile ilgili rakam çok kısa süre sonra meclise sunulacaktır. Takdir Türkiye Büyük Millet Meclisi’nindir. Konu ile ilgili sayın grup başkanımız Abdullah Güler de gerekli açıklamaları yaptı. İnşallah hayırlı olur emeklilerimiz için" ifadelerini kullanmıştı.

Hesaplar değişti! En düşük emekli maaşı için rakam... Kritik Haziran enflasyonu belli oldu 4

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emekli maaşı Enflasyon en düşük emekli maaşı
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