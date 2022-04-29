Hisse senedi alırken nelere dikkat edilmeli? Hisse senedi nasıl seçilir?

Hisse senedi menkul kıymetler cinsinden bir yatırım aracıdır. Borsada hisse senetlerine kağıt da denir. Şirketlerin ana paralarından pay içeren bu değerli kağıtlar halka arz edilmiştir. Yatırım şirketleri veya bankalar aracılığı ile hisse senedi alıp satmak mümkün olur. Hisse senetlerine yatırım yaparken dikkat edilmesi, göz önünde bulundurulması gereken unsurlar vardır. Hisse senedi seçimi yatırım yaparken en önemli unsurlardan biridir. Hisse senedi nasıl seçilir?

Hisse Senedi Nasıl Seçilir?

Hisse senedi almak geleneksel finans sisteminde birikimi değerlendirmenin ve yatırım yapmanın en yaygın yoludur. Bu senetler kısa vadede satmak için veya uzun vadede elde tutmak için alınabilir.

Borsada çok köklü şirketlerin hisse senedinin bulunduğu gibi yeni kurulmuş, adı duyulmamış şirketlerin de hisse senedi vardır. Hisse senedine yatırım yapmaya karar veren deneyimsiz bir yatırımcı şirketleri, şirketlerin politikalarını ve normal değerlerini iyi bilmelidir.

Hisse senedi yatırımına yeni başlayanlar aşağıdaki noktalara dikkat etmelidir:

Bilindik, tanınan, köklü şirketlerin hisse senetlerini seçmek,

Hisse senedini almadan önce bir süre değer değişimini izlemek,

Şirketin web sitesine göz atmak, bilançolarını incelemek,

Hisse senedi değerinin spekülasyonlardan ne kadar etkilendiğini, şirketin ne kadar istikrarlı ürettiğini takip etmek.

Hisse Senedi Alırken Nelere Dikkat Edilmeli?

Hisse senedi alırken dikkat edilmesi gerekenler bulunur. Bir hisse senedi almak aslında o şirketin değerleneceğini düşünmektir. Bu nedenle sağlam kökenleri olan, istikrarlı bir şekilde çalışan, politikalarından şaşmayan ve spekülasyonlardan etkilenmeyen şirketlere yatırım yapmak gereklidir.

Alınacak hisse senedi ve şirket şu özelliklere sahip olmalıdır:

Sürekliliği olan, geleceği olan bir alanda faaliyet göstermek,

Fiyat istikrarı göstermek,

Mali bilançonun pozitif olması,

Şirketin yıllık üretiminin istikrar göstermesi ve artması,

Şirketin yatırımcı ilişkilerinin olumlu olması, yatırımcıyı koruması,

Şirketin halkla ilişkilerinin iyi olması, bir hikayesinin ve büyüme vaat eden bir amacının olmasıdır.

Hisse senedi yatırımı, dengeli bir psikoloji gerektirir. Yatırımcının aldığı hisse senetlerini düzenli olarak takip etmesi, düşüşlerde ve zararlarda kendini kaybetmemesi önemlidir.

Hisse senedi alırken yatırımcının dikkat etmesi gereken diğer unsurlar:

Analiz yapmadan diğer insanlarının tavsiyeleriyle hareket etmemek, Spekülasyonlara, manipülasyonlara uymamak, Fevri alım-satım yapmamak, Fiyat dalgalanmalarından çok fazla etkilenmemek, Belirli bir strateji oluşturmak ve bu stratejiyi analizlerle desteklemektir. Hisse Senedi Alırken Bakılan Değerler Nelerdir?

Hisse senetleri haftalık, aylık, hatta yıllık grafiklere sahiptir. Yatırımcılar bu grafikleri inceler ve bazı analizler uygularlar. Bu analizler sonucunda hisse senedine, yani şirkete dair belirli değerler ortaya çıkar. Hisse senedi alırken bu değerler önemlidir.

Hisse senedi alırken bakılan değerlerden ilki bu kağıdın gerçek değeridir. Gerçek değer, şu andaki değerden daha düşük veya yüksek olabilir. İkinci unsur ise piyasa değeridir. Piyasa değeri, hisse senedinin şu anda işlem gördüğü değerdir.

Şirket ile ilgili bakılması gereken diğer değerler:

Cari oran,

Likidite oranı,

Alacakların tahsil hızı,

Stok eritme hızı,

Şirketin borç yükü,

Faiz giderlerini karşılama gücü,

Net kar,

Aktif karlılık oranıdır.

Bu değerlerin incelenmesiyle bir şirketin zarar edip etmeyeceği, hisse senetlerin değer istikrarının nasıl olacağı hakkında tahmin yürütmek mümkün olur.



