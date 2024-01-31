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Hizmet ÜFE 6 yılın zirvesinde: Yıllık yüzde 81'i aştı

31.01.2024 11:20 | Son Güncelleme:
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TÜİK verilerine göre hizmet üretici enflasyonu H-ÜFE 2023 yılı Aralık ayında yıllık yüzde 81,18, aylık yüzde 3,59 arttı. Veri son altı yılın en yüksek seviyesi olarak kaydedildi.

Hizmet ÜFE 6 yılın zirvesinde: Yıllık yüzde 81'i aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Aralık 2023 dönemine ilişkin hizmet üretici fiyat endeksi verilerini açıkladı. Buna göre hizmet üretici fiyatları, 2023 yılı Aralık ayında bir önceki aya göre yüzde 3,59, bir önceki yılın aralık ayına göre yüzde 81,18, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 81,18 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 76,37 artış gösterdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ ENDEKSİ YILLIK YÜZDE 72,21 ARTTI

Bir önceki yılın aynı ayına göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 72,21, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 90,54, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 83,25, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 79,45, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 94,18, idari ve destek hizmetlerde yüzde 95,24 artış gerçekleşti.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA HİZMETLERİ ENDEKSİ AYLIK YÜZDE 5,48 ARTTI

Bir önceki aya göre ulaştırma ve depolama hizmetlerinde yüzde 5,48, konaklama ve yiyecek hizmetlerinde yüzde 2,49, bilgi ve iletişim hizmetlerinde yüzde 2,20, gayrimenkul hizmetlerinde yüzde 1,42, mesleki, bilimsel ve teknik hizmetlerde yüzde 2,46, idari ve destek hizmetlerde yüzde 1,20 artış görüldü.

Alt sektörlerde bir önceki yılın aynı ayına göre su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 38,31, hava yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 45,69, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 70,19 ile endekslerin en az arttığı alt sektörler oldu. Buna karşılık bina ve çevre düzenleme (peyzaj) hizmetleri yüzde 131,64, sinema filmi, video ve televizyon programı yapımcılık hizmetleri, ses kaydı ve müzik yayımlama yüzde 115,51, mimarlık ve mühendislik hizmetleri; teknik test ve analiz hizmetleri yüzde 112,87 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

Alt sektörlerde bir önceki aya göre ise programcılık ve yayıncılık hizmetleri yüzde 11,15, konaklama hizmetleri yüzde 0,81, istihdam hizmetleri yüzde 0,26 ile endekslerin en fazla azalış gösterdiği alt sektörler oldu. Buna karşılık depolama ve destek hizmetleri (taşımacılık için) yüzde 22,47, su yolu taşımacılığı hizmetleri yüzde 16,33, telekomünikasyon hizmetleri yüzde 4,54 ile endekslerin en fazla arttığı alt sektörler oldu.

(DHA)Bu içerik Deniz Işık tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
hizmet üfe
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